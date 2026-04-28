به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، راهکارهای تعامل و هم‌افزایی میان دو مجموعه در زمینه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت و بر گسترش همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی در این حوزه‌ها تأکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی شهرستان اظهار کرد: دامغان یکی از خاستگاه‌های مهم تمدن ایرانی است و پاسداری از این میراث ارزشمند نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های علمی و اجرایی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می‌تواند با پشتوانه علمی و تخصصی خود، در زمینه‌های آموزش، مستندسازی آثار تاریخی و ترویج صنایع‌دستی نقش مؤثری ایفا کند.

او تصریح کرد: تفاهم اولیه برای تنظیم سند همکاری مشترک بین اداره میراث‌فرهنگی و دانشگاه آزاد دامغان حاصل و مقرر شد زمینه اجرای طرح‌های مشترک در عرصه مطالعات تاریخی، ظرفیت‌ سنجی گردشگری و توانمندسازی فعالان صنایع‌ دستی فراهم شود.

در پایان این نشست که در دفتر رئیس دانشگاه برگزار شد، دو طرف ضمن تأکید بر استمرار ارتباطات علمی و اجرایی، بر تدوین تفاهم ‌نامه همکاری مشترک در آینده نزدیک به‌منظور تحقق اهداف توسعه فرهنگی و گردشگری شهرستان دامغان توافق کردند.

