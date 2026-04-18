به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمدرضا تاجیک گفت: جشنواره گلابگیری ورامین عصر شنبه ۲۹ فروردین ماه جاری با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در محل بازارچه صنایعدستی و کارآفرینی شهید شقاقیوند محله کاظمآباد شهر ورامین آغاز شد و تا ۱۰ روز آینده از ساعت ۱۶ الی ۲۰ ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ورامین بیان کرد: در حاشیه این جشنواره، ۲۰ غرفه عرضه و فروش محصولات محلی هنرمندان در رشتههای متنوع صنایعدستی از جمله شیشه و آبگینه، چرم دستدوز، سفال و سرامیک، رودوزیهای سنتی، جواهر دوزی، تراش سنگهای قیمتی و زینتی، سبد بافی و حصیربافی، میناکاری روی سفال و مس، احجام چوبی، حوله بافی و ... برپا شده است.
او اظهار کرد: همچنین در ایام برگزاری این جشنواره، کلاسهای آموزشی صنایعدستی در رشتههای مختلف هنری برگزار میشود و به هنرجویانی که موفق به فراگیری آموزشهای لازم شوند، گواهینامه پایان دوره آموزشی اهدا خواهد شد.
تاجیک افزود: این کلاسها فرصتی مناسب برای علاقهمندان به یادگیری هنرهای دستی و کسب مهارت در این حوزه است.
