به گزارش خبرنگار میراث آریا، عروسک‌های آیینی منطقه آذربایجان ایران در خانه موزه ساوالان ایگیدلری شهرستان مشگین‌شهر و در سوگ دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب به صورت نمادین گرد هم آمدند.

عمار احمدی مدیر خانه موزه ساوالان ایگیدلری در مورد این اقدام نمادین گفت: شاید برای اولین بار در دنیاست که عروسک‌ها در سوگ و حمایت از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در خانه موزه ساوالان ایگیدلری جمع می‌شوند.

او افزود: این کار ارزشمند به همت دانش‌آموزان مدرسه فاطمه روستای آلوارس شهرستان سرعین و در خانه موزه ساوالان ایگیدلری شهر آلنی رقم خورده است.

احمدی تاکید کرد: عروسک بهترین دوست کودکان در خلوت و تنهایی است، جایی که در آن خبری از جنگ، هواپیما و موشک نیست و این اقدام نمادین در محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه و کودکان بی گناه این مدرسه انجام شد.

