به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۳۰ فروردین‌ماه، با دستور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، عملیات مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان، با مرمت موزه هنرهای تزئینی ایران(رکیب خانه) آغاز شد.

گفتنی است برنامه جامع مرمت بنای موزه هنرهای تزئینی ایران (رکیب خانه) که در حمله ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ دشمن آمریکایی- صهیونی مورد آسیب جدی قرارگرفته بود با دستور و نظارت مستقیم مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آغاز شد.

امیر کرم‌زاده در بازدید از این عملیات مرمتی، گفت: مرمت بخش‌هایی از بنا ازجمله بخشی از سقف‌ها، تزئینات، در و پنجره‌ها که آسیب‌دیده بود آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اینکه گروه‌های مرمتی مختلفی در این عملیات مشارکت دارند، در زمان کوتاهی عملیات مرمت این اثر فاخر به اتمام برسد.

