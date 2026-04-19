میراث آریا: چشمههای آبگرم از جمله جاذبههای طبیعی ارزشمند در استان هرمزگان به شمار میروند که علاوه بر ظرفیتهای گردشگری، از جنبههای درمانی نیز اهمیت فراوانی دارند. وجود مواد معدنی مختلف در این چشمهها، به ویژه ترکیبات گوگردی، سبب شده است تا بسیاری از افراد برای درمان بیماریهای پوستی، روماتیسم، درد مفاصل و برخی مشکلات تنفسی به این مناطق سفر کنند.
بر اساس آمارهای موجود، در استان هرمزگان ۳۱ دهنه چشمه شناسایی شده است که از این میان ۸ چشمه دارای آب سرد معدنی و سایر چشمهها دارای آبگرم معدنی، عمدتاً از نوع گوگردی، هستند.
بسیاری از این چشمهها در میان چشماندازهای طبیعی کمنظیر، کوهستانها و درههای زیبا قرار گرفتهاند و همین موضوع آنها را به مقصدی مناسب برای طبیعتگردی و گردشگری سلامت تبدیل کرده است.
چشمه آبگرم گنو
چشمه آبگرم گنو یکی از شناختهشدهترین و مهمترین چشمههای آبگرم استان هرمزگان است که در فاصله ۳۳ کیلومتری شمالشرق بندرعباس و در مسیر جاده بندرعباس ـ سیرجان قرار دارد. مسیر دسترسی به این چشمه از میان تنگهای زیبا با چشمانداز طبیعی و درختان پراکنده عبور میکند و در نهایت به محوطهای باز در دامنه کوه گنو میرسد.
آب این چشمه از نوع آبهای بسیار گرم گوگردی است و به دلیل ترکیبات کلروسولفاته و وجود کلرور سدیم، تأثیر قابل توجهی در افزایش ترشحات معده و بهبود برخی مشکلات گوارشی دارد. همچنین حمام در این آبها کمک به درمان بیماریهای پوستی، روماتیسم و مشکلات دستگاه تنفسی میشود. در این مجموعه استخرهای مجزای زنانه و مردانه ایجاد شده و فضای اطراف آن با درختان نخل و چشمانداز کوهستانی جلوهای خاص پیدا کرده است. آب خروجی چشمه پس از عبور از مسیر طبیعی خود، به صورت آبشاری کوچک به پایین سرازیر میشود که زیبایی منطقه را دوچندان میکند.
چشمههای آبگرم خورگو
چشمههای آبگرم خورگو مجموعهای از سه چشمه آبگرم است که از طریق جاده فرعی منشعب از محور بندرعباس ـ سیرجان قابل دسترسیاند. فاصله دوراهی این جاده تا مظهر نخستین چشمه حدود ۲۸ کیلومتر است.
آب چشمه اول از میان شکاف سنگهای آهکی مارنی از زمین خارج شده و در نهایت وارد رودخانه خورگو میشود. ترکیب شیمیایی این آب در رده آبهای سولفات کلسیم همراه با منیزیم و کلرور سدیم قرار میگیرد و دمای آن در حد ولرم است.
در این منطقه سه چشمه آبگرم با ویژگیهای زمینشناسی و ترکیبات معدنی تقریباً مشابه وجود دارد. چشمه دوم خورگو در فاصله حدود یک کیلومتری شرق چشمه نخست قرار گرفته و آب آن به صورت جوشان از میان شکاف سنگهای آهکی مارنی بیرون میآید. در نزدیکی مظهر این چشمه حوضچهای دایرهای شکل با قطر تقریبی سه متر ساخته شده که برای استحمام و استفاده گردشگران و اهالی منطقه مورد استفاده قرار میگیرد. آب این چشمه در دسته آبهای گوگردی گرم با کاتیونها و آنیونهای مختلف قرار دارد.
چشمه سوم خورگو نیز از طریق همین مسیر فرعی قابل دسترسی است. فاصله بندرعباس تا دوراهی خورگو حدود ۳۰ کیلومتر و از دوراهی تا محل چشمه نزدیک به ۲۰ کیلومتر است. در کنار مظهر این چشمه نیز حوضچهای برای استحمام ساخته شده و آب آن همانند چشمه دوم در ردیف آبهای گرم گوگردی با ترکیبات معدنی مختلف قرار میگیرد. وجود این سه چشمه در کنار طبیعت کوهستانی منطقه خورگو، این ناحیه را به یکی از نقاط شناختهشده برای استفاده از آبهای درمانی در اطراف بندرعباس تبدیل کرده است.
چشمه آبگرم لشتان (خمیر)
چشمه آبگرم لشتان در فاصله ۷ کیلومتری بندرخمیر قرار دارد. آب این چشمه از شکاف سنگهای مارنی از زمین خارج میشود و در دو استخر مجزا برای استفاده زنان و مردان هدایت شده است. آب این چشمه نیز در دسته آبهای گوگردی گرم قرار دارد و از دیرباز محل مراجعه اهالی منطقه و مسافران برای استحمام و بهرهگیری از خواص درمانی آن بوده است. وجود سرپناهها و امکانات اولیه در اطراف چشمه، امکان اقامت کوتاهمدت گردشگران را فراهم کرده است.
چشمه آبگرم چاه احمد
این چشمه در مسیر جاده بندرخمیر به بندرلنگه و در نزدیکی دوراهی خُرک واقع شده است. در کنار مظهر چشمه، استخری طبیعی به شکل مربع با ابعاد تقریبی پنج متر قرار دارد که آب گرم گوگردی آن از شکاف سنگهای دولومیتی خارج میشود. وجود اتاقکهایی در اطراف چشمه نیز شرایط استفاده مسافران را فراهم کرده است.
چشمه آبگرم سایهخوش
این چشمه در ۴۴ کیلومتری غرب بندرخمیر و در نزدیکی روستای سایهخوش واقع شده است. آب چشمه از شکاف سنگهای آهکی مارنی در دامنه کوه خارج میشود و از نوع آبهای سولفاته کلسیم با میزان قابل توجهی منیزیم و کلرور سدیم است.
دیگر چشمههای آبگرم استان هرمزگان
علاوه بر چشمههای شناختهشده، استان هرمزگان میزبان چشمههای آبگرم متعددی است که هر یک در مناطق مختلف استان پراکندهاند. از جمله این چشمهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
چشمههای آبگرم آسک، ملایجی، بادون، چارک، حاجیآباد، فاریاب، فتویه، تودورویه، باری، سرخان، کشکو، نیان، دهشیخ و چستانه.
بسیاری از این چشمهها در دامنه کوهها یا بستر رودخانهها قرار دارند و منشأ تشکیل آنها فعالیتهای تکتونیکی و خروج آبهای معدنی از شکاف سنگهای آهکی و مارنی است. ترکیبات معدنی موجود در آب این چشمهها باعث شده تا علاوه بر استفاده محلی برای استحمام، در برخی مناطق برای مصارف کشاورزی نیز مورد استفاده قرار گیرند.
چشمههای آبگرم هرمزگان یکی از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و گردشگری این استان محسوب میشوند که میتوانند نقش مهمی در توسعه گردشگری سلامت و طبیعتگردی ایفا کنند. وجود بیش از ۳۰ چشمه با ویژگیهای درمانی و چشماندازهای طبیعی کمنظیر، این منطقه را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است.
