به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی به منظور تبیین جایگاه میراث‌فرهنگی و بررسی نقش بناهای تاریخی در شکل‌دهی به هویت و حافظه جمعی جامعه برگزار شد.

سپهر زارعی معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان در این نشست با اشاره به اینکه میراث‌فرهنگی شناسنامه فرهنگی و تاریخی هر سرزمین است، افزود: بناهای تاریخی تنها یادگارهای فیزیکی گذشتگان نیستند؛ بلکه سرمایه‌هایی زنده هستند که امکان درک شیوه‌های زیست، سنت‌ها، دانش و آداب و رسوم نسل‌های پیشین را برای ما فراهم می‌کنند.

او اظهار کرد: حفاظت از بناهای تاریخی نه‌تنها یک وظیفه ملی است، بلکه نقشی مؤثر در تقویت هویت محلی، توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصادی جوامع و ایجاد حس تعلق اجتماعی دارد.

در ادامه، پژوهشگران و میراث‌داران حاضر با بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود، بر ضرورت مشارکت جامعه محلی در فرآیند حفاظت، لزوم مستندسازی علمی آثار تاریخی، و اهمیت آموزش عمومی برای افزایش حساسیت شهروندان نسبت به میراث‌فرهنگی تأکید کردند.

فعالان حاضر در نشست با اشاره به چالش‌هایی همچون آسیب‌های محیط‌زیستی، فرسایش طبیعی، توسعه‌ نامتوازن شهری و کمبود منابع حفاظتی، بر اجرای برنامه‌های منسجم‌تری برای نگهداری از بناهای تاریخی تاکید کردند.

این نشست با هدف ارتقای نگاه جامعه به ارزش‌های میراث‌فرهنگی و تقویت همکاری میان نهادهای تخصصی، پژوهشگران و دوستداران تاریخ و فرهنگ برگزار شد.

مقرر شد، جلسات منظم هفتگی پیرامون مسائل میراث‌فرهنگی، به ویژه تبیین جایگاه میراث‌فرهنگی برای مخاطبین از تمامی سطوح جامعه برگزار شود.

