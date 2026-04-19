به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵، نشست تخصصی بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی به منظور تبیین جایگاه میراثفرهنگی و بررسی نقش بناهای تاریخی در شکلدهی به هویت و حافظه جمعی جامعه برگزار شد.
سپهر زارعی معاون میراثفرهنگی هرمزگان در این نشست با اشاره به اینکه میراثفرهنگی شناسنامه فرهنگی و تاریخی هر سرزمین است، افزود: بناهای تاریخی تنها یادگارهای فیزیکی گذشتگان نیستند؛ بلکه سرمایههایی زنده هستند که امکان درک شیوههای زیست، سنتها، دانش و آداب و رسوم نسلهای پیشین را برای ما فراهم میکنند.
او اظهار کرد: حفاظت از بناهای تاریخی نهتنها یک وظیفه ملی است، بلکه نقشی مؤثر در تقویت هویت محلی، توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصادی جوامع و ایجاد حس تعلق اجتماعی دارد.
در ادامه، پژوهشگران و میراثداران حاضر با بیان دیدگاهها و تجربیات خود، بر ضرورت مشارکت جامعه محلی در فرآیند حفاظت، لزوم مستندسازی علمی آثار تاریخی، و اهمیت آموزش عمومی برای افزایش حساسیت شهروندان نسبت به میراثفرهنگی تأکید کردند.
فعالان حاضر در نشست با اشاره به چالشهایی همچون آسیبهای محیطزیستی، فرسایش طبیعی، توسعه نامتوازن شهری و کمبود منابع حفاظتی، بر اجرای برنامههای منسجمتری برای نگهداری از بناهای تاریخی تاکید کردند.
این نشست با هدف ارتقای نگاه جامعه به ارزشهای میراثفرهنگی و تقویت همکاری میان نهادهای تخصصی، پژوهشگران و دوستداران تاریخ و فرهنگ برگزار شد.
مقرر شد، جلسات منظم هفتگی پیرامون مسائل میراثفرهنگی، به ویژه تبیین جایگاه میراثفرهنگی برای مخاطبین از تمامی سطوح جامعه برگزار شود.
