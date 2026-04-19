بازدید رایگان از مجموعه سعدیه در روز بزرگداشت سعدی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی با اشاره به فرارسیدن اول اردیبهشت‌ماه، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، اعلام کرد: به منظور پاسداشت مقام این شاعر بزرگ و ترویج فرهنگ و ادب فارسی، بازدید از مجموعه تاریخی‌ فرهنگی سعدیه در این روز برای عموم مردم رایگان خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: سعدی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبی ایران و جهان است که آثار ارزشمند او همچون گلستان و بوستان، نقش مهمی در انتقال مفاهیم اخلاقی و انسانی داشته‌اند بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث گران‌بهای ادبی کشور است.

او همچنین از برگزاری برنامه‌های فرهنگی متنوع در این روز خبر داد و گفت: آیین‌های شعرخوانی، اجرای موسیقی سنتی و نشست‌های تخصصی با حضور اساتید ادبیات از جمله برنامه‌هایی است که در مجموعه سعدیه برگزار خواهد شد.

مریدی در پایان ازمردم و علاقه‌مندان دعوت کرد تا با حضور در این مجموعه تاریخی، در گرامیداشت یاد و نام سعدی شیرازی مشارکت داشته باشند .

انتهای پیام/