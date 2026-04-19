به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: سیودومین نمایشگاه صنایعدستی استان ایلام با حضور جمعی از هنرمندان و صنعتگران توانمند استان در رشتههای مختلف صنایعدستی در شهر کوت از استان واسط عراق برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با بیان اینکه صنایعدستی ایلام ریشه در تاریخ، فرهنگ و هویت این دیار دارد، گفت: شرکت هنرمندان ایلامی در این نمایشگاه، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیها، سبکهای اصیل و کیفیت بالای تولیدات استان به مخاطبان خارجی است. این حضور، نهتنها عرصه عرضه و فروش را گستردهتر میکند، بلکه زمینه ارتباطات فرهنگی، تبادل تجربه و معرفی برندهای هنری استان را تقویت میکند.
شریفی تصریح کرد: نمایش هنر دست هنرمندان ایلامی در کشور همسایه، نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگی استان و توان ما در گسترش تعاملات هنری و اقتصادی با کشورهای منطقه است، حمایت از این حضورها، به توسعه بازار، رونق اقتصادی و تثبیت جایگاه صنایعدستی ایلام کمک میکند.
او اظهار کرد: صنعتگران شرکتکننده در رشتههای بومی، آثار خود را در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار چنین برنامههایی زمینهساز شناساندن هرچه بیشتر هنر ایلام و گامی در مسیر تقویت صادرات صنایع دستی باشد.
