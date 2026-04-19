به گزارش خبرنگار میراث آریا، جشنواره اقوام و صنایعدستی نظرآباد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و بومی این شهرستان آغاز به کار کرد.
این جشنواره با حضور مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز، معاون امور عمرانی و هماهنگی فرمانداری نظرآباد، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان و جمعی از مسئولان محلی افتتاح شد.
معصومه آقایی، مشاور استاندار البرز در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و نمایشگاههای صنایعدستی در سطح شهرستانها، بر نقش اینگونه برنامهها در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه تأکید کرد.
او با بیان اینکه صنایعدستی یکی از مهمترین بسترهای اشتغالزایی بهویژه برای بانوان است، اظهار کرد: حمایت از زنان فعال در حوزه تولیدات خانگی و هنرهای سنتی میتواند به شکلگیری اقتصاد پایدار محلی کمک کند و زمینه افزایش مشارکت اجتماعی آنان را فراهم آورد.
آقایی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بانوان در استان البرز، گفت: بسیاری از زنان توانمند در حوزه صنایعدستی، علیرغم محدودیتها، توانستهاند محصولات خلاقانه و قابل رقابت در بازارهای داخلی تولید کنند و لازم است برای توسعه این ظرفیتها، زیرساختهای حمایتی و بازاریابی مناسب تقویت شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز بر اهمیت استمرار چنین جشنوارههایی تأکید کرد و آن را فرصتی برای معرفی استعدادهای کمتر دیدهشده، ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز تقویت گردشگری فرهنگی در شهرستان نظرآباد دانست.
در ادامه نیز احسان بلالی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نظرآباد نیز با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره اقوام و صنایعدستی، بر ضرورت توجه به ظرفیتهای بومی در توسعه اقتصادی شهرستان تأکید کرد.
او گفت: شهرستان نظرآباد از تنوع فرهنگی و هنری قابل توجهی برخوردار است و همین موضوع میتواند زمینهساز توسعه گردشگری فرهنگی و جذب بازدیدکنندگان از نقاط مختلف استان و کشور باشد.
بلالی با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاههایی نقش مهمی در معرفی هنرمندان محلی دارد، افزود: بسیاری از تولیدکنندگان صنایعدستی در شهرستان بهصورت محدود و خانگی فعالیت میکنند و این جشنواره فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات آنان و حذف واسطهها فراهم کرده است.
این مسئول همچنین حمایت از تولیدکنندگان محلی را یکی از اولویتهای اداره میراث فرهنگی شهرستان عنوان کرد و گفت: تلاش میشود با برگزاری رویدادهای مشابه، زمینه فروش پایدار محصولات و اتصال هنرمندان به بازارهای گستردهتر فراهم شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی نظرآباد در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت گردشگری به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی تأکید کرد و افزود: صنایعدستی و گردشگری فرهنگی دو حوزه مکمل یکدیگر هستند که میتوانند در کنار هم به رونق اقتصادی منطقه کمک کنند.
جشنواره اقوام و صنایعدستی نظرآباد تا ۱۰ اردیبهشتماه ادامه دارد و در این مدت پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به حوزه فرهنگ، هنر و صنایعدستی است.
