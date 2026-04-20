حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری ظرفیت برندسازی مطلوبی دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه جاری گفت: برای برندسازی در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری میتوان از ظرفیتهای گردشگری طبیعی، تاریخی، هنری و اجتماعی این استان بهرهگیری کرد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: بههمین منظور دعوت از اینفلوئنسرها بهمنظور معرفی و تبلیغ جاذبههای گردشگری این استان در سطح بینالمللی به رونق حوزه گردشگری در بام ایران کمک میکند که این مهم باید هر چه سریعتر عملیاتی شود.
قاسمی تصریح کرد: هماکنون تقویت بازاریابی، تبلیغات و برندسازی بخشهای مختلف گردشگری چهارمحال و بختیاری با همکاری کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفته است.
