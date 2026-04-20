۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷

انتشار ۳ نمایشنامه از نمایشنامه‌نویس خوزستانی

سه نمایشنامه نوشته مهران دشت‌بزرگی از نشر آفرینش مهر روانه بازار الکترونیکی کتاب تئاتر ایران شد.

به گزارش میراث آریا، سه کتاب نمایشنامه «زهدان واژه، دهان مرگ»، «چرا چند چون به چاه رفتن چامه‌گان» و «دروغ نگو مکبث» نوشته مهران دشت‌بزرگی نمایشنامه‌نویس خوزستانی از انتشارات آفرینش مهر منتشر و به بازار الکترونیکی کتاب تئاتر ایران آمده است.

کتاب نمایشنامه «زهدان واژه، دهان مرگ» با رویکردی فلسفی و شاعرانه به مفاهیم مرگ، زندگی، واژه و هویت انسانی می‌پردازد. ساختار کتاب بر پایه‌ی دیالوگ میان سه شخصیت اصلی شکل گرفته: نویسنده‌ای درگیر بحران معنا، حوا به‌عنوان نماد زنانگی و آفرینش و مرگ که چهره‌ای انسانی و در عین حال رازآلود دارد. نمایشنامه در فضایی تاریک و مینیمال روایت می‌شود و با بهره‌گیری از زبان نمادین و دیالوگ‌های عمیق، خواننده را به تماشای جدال درونی انسان با مرگ و حقیقت دعوت می‌کند.

کتاب نمایشنامه «چرا چند چون به چاه رفتن چامه‌گان» روایتی از زنان جنگجو در دل تاریخ ایران را به تصویر می‌کشد که در چاهی زیرزمینی گرفتار آمده‌اند و با زخم‌های جنگ، خاطرات تلخ و امیدهای خاموش‌شده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فضای داستان در تاریکی و سکوت چاه شکل می‌گیرد و شخصیت‌هایی چون ماندانا، ناهید، شیرین، کیانا و دیگر دختران جنگجو، هر یک با گذشته‌ای پر از درد و آرمان، در جست‌وجوی معنای ایستادگی، حقیقت و هویت زنانه در بستر تاریخ و جغرافیای ایران هستند.

کتاب نمایشنامه «دروغ نگو مکبث» اقتباسی آزاد از نمایشنامه‌ی مکبث اثر ویلیام شکسپیر به‌شمار می‌آید که داستان آن را به دنیای معاصر و فضای صنعتی دکل‌های نفتی منتقل کرده است. نویسنده با بهره‌گیری از عناصر تراژدی کلاسیک، روایت تازه‌ای از قدرت، حقیقت، فساد و سرنوشت را در بستری مدرن و اجتماعی بازآفرینی کرده است.

