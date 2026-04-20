به گزارش میراث آریا، سه کتاب نمایشنامه «زهدان واژه، دهان مرگ»، «چرا چند چون به چاه رفتن چامه‌گان» و «دروغ نگو مکبث» نوشته مهران دشت‌بزرگی نمایشنامه‌نویس خوزستانی از انتشارات آفرینش مهر منتشر و به بازار الکترونیکی کتاب تئاتر ایران آمده است.

کتاب نمایشنامه «زهدان واژه، دهان مرگ» با رویکردی فلسفی و شاعرانه به مفاهیم مرگ، زندگی، واژه و هویت انسانی می‌پردازد. ساختار کتاب بر پایه‌ی دیالوگ میان سه شخصیت اصلی شکل گرفته: نویسنده‌ای درگیر بحران معنا، حوا به‌عنوان نماد زنانگی و آفرینش و مرگ که چهره‌ای انسانی و در عین حال رازآلود دارد. نمایشنامه در فضایی تاریک و مینیمال روایت می‌شود و با بهره‌گیری از زبان نمادین و دیالوگ‌های عمیق، خواننده را به تماشای جدال درونی انسان با مرگ و حقیقت دعوت می‌کند.

کتاب نمایشنامه «چرا چند چون به چاه رفتن چامه‌گان» روایتی از زنان جنگجو در دل تاریخ ایران را به تصویر می‌کشد که در چاهی زیرزمینی گرفتار آمده‌اند و با زخم‌های جنگ، خاطرات تلخ و امیدهای خاموش‌شده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فضای داستان در تاریکی و سکوت چاه شکل می‌گیرد و شخصیت‌هایی چون ماندانا، ناهید، شیرین، کیانا و دیگر دختران جنگجو، هر یک با گذشته‌ای پر از درد و آرمان، در جست‌وجوی معنای ایستادگی، حقیقت و هویت زنانه در بستر تاریخ و جغرافیای ایران هستند.

کتاب نمایشنامه «دروغ نگو مکبث» اقتباسی آزاد از نمایشنامه‌ی مکبث اثر ویلیام شکسپیر به‌شمار می‌آید که داستان آن را به دنیای معاصر و فضای صنعتی دکل‌های نفتی منتقل کرده است. نویسنده با بهره‌گیری از عناصر تراژدی کلاسیک، روایت تازه‌ای از قدرت، حقیقت، فساد و سرنوشت را در بستری مدرن و اجتماعی بازآفرینی کرده است.

