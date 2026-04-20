رسیدگی به ۴۰ عنوان شکایت از تأسیسات گردشگری همدان/ فعالیت ۳۰۰ واحد گردشگری در استان 

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده دوشنبه ۳۱ فروردین در جلسه کمیته رسیدگی به شکایات تأسیسات گردشگری استان، اظهار کرد: براساس دستورالعمل نحوه نظارت و آیین رسیدگی به شکایات از تأسیسات گردشگری، سه کمیسیون رسیدگی به شکایات در این ادارهکل تشکیل شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: وظیفه این کمیسیونها بررسی و صدور رای به شکایات رسیده به دبیرخانه است.
او اضافه کرد: نخستین کمیته، تحت عنوان کمیته بدوی وظیفه رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد و کلیه افرادی که از خدمات ارائه شده توسط تأسیسات گردشگری ناراضی هستند میتوانند شکایات خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در این کمیته رسیدگی شود.
معصومعلیزاده ادامه داد: دومین کمیته، کمیته رسیدگی به شکایات تجدیدنظر است و افرادی که نسبت به آرا صادره اعتراض داشته باشند تا ۱۰ روز بعد از دریافت رای میتوانند اعتراض خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در کمیته فوق با اعضای جدید و ریاست مدیرکل میراثفرهنگی استان مورد بررسی قرار گیرد.
او تصریح کرد: سومین کمیته، کمیته رسیدگی به شکایات عالی است و افرادی که نسبت به رای کمیته تجدیدنظر اعتراض دارند با ارائه مدارک جدید و پروندههای بالای یکصد میلیون تومان به کمیته عالی ارجاع و با حضور نماینده ادارهکل رسیدگی به شکایات وزارتخانه، نسبت به شکایات آنها اقدام میشود.
معصومعلیزاده با اشاره به اینکه کمیته فوق به صورت ماهانه تشکیل جلسه میدهد و شکایات رسیده به دبیرخانه را بررسی میکند، گفت: در سال ۱۴۰۴، شش جلسه بدوی و دو جلسه تجدیدنظر تشکیل و به بیش از ۴۰ عنوان شکایت رسیدگی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: در سالجاری نیز اولین کمیته برگزار و به چهار عنوان پرونده رسیدگی و برای آنها رای صادر شد.
او با بیان اینکه در استان همدان بیش از ۳۰۰ واحد گردشگری فعالیت میکنند، اظهار کرد: بیشترین موضوع شکایات مربوط به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی بابت خدمات تورهای داخلی و خارجی است.
انتهای پیام/
نظر شما