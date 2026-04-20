امکان سنجی ایجاد نخستین موزه در شهرستان سربیشه خراسان جنوبی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه گفت: برکوه فقط یک قلعه نیست؛ یک قطب گردشگری کامل است. این روستا میزبان مراسم مشعل‌گردانی است که به عنوان میراث ملی ثبت شده و حال با اضافه شدن موزه، جذابیت آن چند برابر می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: در کنار قلعه، آثار تاریخی دیگری مثل آب‌انبارهای قدیمی، برج‌های نگهبانی و آسیاب‌های آبی قرار دارند که هر کدام بخشی از تاریخ این دیار هستند.

او ضمن بیان اینکه این اقدام می‌تواند چرخه‌ گردشگری منطقه را به شدت رونق دهد و باعث شود مردم بومی و مسافران از تاریخ زنده این دیار لذت ببرند، تصریح کرد: بنای تاریخی قلعه روستای برکوه با نظارت نمایندگی میراث‌فرهنگی و تامین اعتبار از سوی خیر فرهنگی جلالی زاده بصورت کامل مرمت شده و بنا بر نظر آن خیر ایجاد موزه در قلعه پیشنهاد و تامین اعتبار شده است.

