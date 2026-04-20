به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: نمایشگاه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی بانوان تحت پوشش بهزیستی شهرستان به مناسبت ولادت حضرت معصومه (روز دختر) و پاسداشت روز جهانی بناهای تاریخی با حضور بیش از ۲۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی تحت پوشش بهزیستی و با مشارکت اداره میراث‌فرهنگی و بهزیستی شهرستان از تاریخ ۲۰ فروردین ماه در مزار و مسجد قطب‌الدین حیدر در حال برگزاری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی به‌ویژه هنرمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی و معرفی شایسته این هنرمندان گمنام است.

او تصریح کرد: در سال گذشته با مشارکت اداره میراث‌فرهنگی و نهادهای حمایتی از جمله ادارات بهزیستی و کمیته امداد، اعطای تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی در اولویت حمایت تسیهلاتی این ارگان‌ها قرار داشت.

مزار و مسجد قطب‌الدین حیدر مربوط به دوره تیموریان - دوره صفوی است و در تربت حیدریه، مرکز شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است.

