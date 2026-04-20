۳۱ فروردین ۱۴۰۵

به مناسبت روز دختر و گرامیداشت روز جهانی بناهای تاریخی؛

نمایشگاه‌های توانمندی‌های صنایع‌دستی بانوان تربت حیدریه در مزار قطب‌الدین حیدر برگزار شد

نمایشگاه‌های توانمندی‌های صنایع‌دستی بانوان تربت حیدریه در مزار قطب‌الدین حیدر برگزار شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه از برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی بانوان تحت پوشش بهزیستی شهرستان به مناسبت ولادت حضرت معصومه (روز دختر) و پاسداشت روز جهانی بناهای تاریخی در محل مجموعه فرهنگی تاریخی قطب‌الدین حیدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: نمایشگاه نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی بانوان تحت پوشش بهزیستی شهرستان به مناسبت ولادت حضرت معصومه (روز دختر) و پاسداشت روز جهانی بناهای تاریخی با حضور بیش از ۲۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی تحت پوشش بهزیستی و با مشارکت اداره میراث‌فرهنگی و بهزیستی شهرستان از تاریخ ۲۰ فروردین ماه در مزار و مسجد قطب‌الدین حیدر در حال برگزاری  است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی به‌ویژه هنرمندان تحت پوشش نهادهای حمایتی و معرفی شایسته این هنرمندان گمنام است.

او تصریح کرد: در سال گذشته با مشارکت اداره میراث‌فرهنگی و نهادهای حمایتی از جمله ادارات بهزیستی و کمیته امداد، اعطای تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی در اولویت حمایت تسیهلاتی این ارگان‌ها قرار داشت.

مزار و مسجد قطب‌الدین حیدر مربوط به دوره تیموریان - دوره صفوی است و در تربت حیدریه، مرکز شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۷۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است. 

نمایشگاه‌های توانمندی‌های صنایع‌دستی بانوان تربت حیدریه در مزار قطب‌الدین حیدر برگزار شد

