به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسن ژالهنیا گفت: مراسم اهتزاز پرچم مقدس امامرضا (ع) روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، در آستانه دهه کرامت با حضور مسئولان، اعضای کانون خدمت رضوی و مردم پیشوا در میدان شهید اردستانی برگزار شد.
او افزود: این آیین معنوی هر ساله حالوهوای خاصی به فضای شهرستان میبخشد و نشانهای از ارادت مردم به ساحت امام مهربانیها است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پیشوا بیان کرد: در این برنامه، حمید دانشآموز فرماندار، حسینی میرامینی امام جمعه، محمدی شهردار پیشوا، اعضای کانون خدمت رضوی و مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند.
او تأکید کرد: همکاری دستگاهها برای برگزاری آیینهای دهه کرامت نقش مهمی در ترویج فرهنگ رضوی دارد.
ژالهنیا اظهار کرد: آذینبندی محیطی، اجرای برنامههای فرهنگی و مشارکت گروههای مردمی از مهمترین بخشهای آیینهای دهه کرامت در شهرستان پیشوا است.
رئیس اداره میراثفرهنگی پیشوا افزود: حضور پرشور مردم نشانه پیوند عمیق آنان با فرهنگ دینی و آیینی منطقه است.
او ادامه داد: برنامههای دهه کرامت در نقاط مختلف شهرستان اجرا میشود و تلاش شده تا با همکاری نهادهای فرهنگی، زمینه حضور گسترده مردم فراهم شود.
ژالهنیا گفت: مجموعه میراثفرهنگی شهرستان برای پاسداشت ارزشهای فرهنگی و مذهبی تمام ظرفیت خود را بهکار میگیرد.
