۱۱۰ اثر از چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور ثبت شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱۱۰ اثر از مناطق مختلف این استان در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور ثبت شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه جاری در کمیته استانی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس چهارمحال و بختیاری گفت: هفت پرونده جدید برای ارسال به شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: پرونده‌های جدید پیشنهادی تصویبی از این استان برای ارائه در شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور شامل «رسم پنجشنبه‌جاری در روستای وانان شهرستان شهرکرد»، «نقشه (طرح) و تکنیک بافت قالی خشتی بلداجی» و «نقشه (طرح) و تکنیک بافت قالی یَلمه» در شهرستان بروجن، «مِی‌نا، پوشش محلی زنان بختیاری»، «نواها وترانه‌های عروسی و سبک اجرای آن‌ها در روستای سرآقاسید» شهرستان کوهرنگ، «فنون تهیه گندم برشته، پِست و چِنگال» و «مهارت تهیه قارا بشکن» است.

او تصریح کرد: معیارهای کلی برای عناصر پیشنهادی در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس شامل زنده بودن عنصر پیشنهادی، ناملموس بودن عنصر، منافات نداشتن با مجموعه اسناد حقوق بشر و محیط زیست، هم‌سویی با اهداف توسعه پایدار، تقویت تقویت احترام متقابل میان اجتماعات، گروه‌ها و افراد به‌دنبال ثبت عنصر و جلوگیری از بروز حساسیت‌ها و اعتراض‌های گروه‌های مختلف پس از ثبت عنصر است.

صادقی یادآور شد: میراث‌فرهنگی ناملموس به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش‌ها، رقص‌ها، جشن‌ها، مراسم‌ها، هنرهای اجرایی، هنرهای نمایشی، ادبیات شفاهی، موسیقی، بازی‌ها، گویش‌ها، زبان‌ها، اصطلاحات، آداب و رسوم جوامع مختلف و مهارت‏‌های مربوط به تولید صنایع‏‌دستی سنتی گفته می‌شود.

