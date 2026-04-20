به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه جاری در کمیته استانی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس چهارمحال و بختیاری گفت: هفت پرونده جدید برای ارسال به شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: پرونده‌های جدید پیشنهادی تصویبی از این استان برای ارائه در شورای ملی ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور شامل «رسم پنجشنبه‌جاری در روستای وانان شهرستان شهرکرد»، «نقشه (طرح) و تکنیک بافت قالی خشتی بلداجی» و «نقشه (طرح) و تکنیک بافت قالی یَلمه» در شهرستان بروجن، «مِی‌نا، پوشش محلی زنان بختیاری»، «نواها وترانه‌های عروسی و سبک اجرای آن‌ها در روستای سرآقاسید» شهرستان کوهرنگ، «فنون تهیه گندم برشته، پِست و چِنگال» و «مهارت تهیه قارا بشکن» است.

او تصریح کرد: معیارهای کلی برای عناصر پیشنهادی در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس شامل زنده بودن عنصر پیشنهادی، ناملموس بودن عنصر، منافات نداشتن با مجموعه اسناد حقوق بشر و محیط زیست، هم‌سویی با اهداف توسعه پایدار، تقویت تقویت احترام متقابل میان اجتماعات، گروه‌ها و افراد به‌دنبال ثبت عنصر و جلوگیری از بروز حساسیت‌ها و اعتراض‌های گروه‌های مختلف پس از ثبت عنصر است.

صادقی یادآور شد: میراث‌فرهنگی ناملموس به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، دانش‌ها، رقص‌ها، جشن‌ها، مراسم‌ها، هنرهای اجرایی، هنرهای نمایشی، ادبیات شفاهی، موسیقی، بازی‌ها، گویش‌ها، زبان‌ها، اصطلاحات، آداب و رسوم جوامع مختلف و مهارت‏‌های مربوط به تولید صنایع‏‌دستی سنتی گفته می‌شود.

