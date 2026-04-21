به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا عبدالله‌زاده امروز یکم اردیبهشت‌ماه با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری، پاسداشت روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی نام‌گذاری شده است، بدین منظور برنامه‌ریزی‌های جامعی به‌منظور بزرگداشت این روز جهانی در شهرستان کاشان انجام‌ شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح شهرستان، آیین پاسداشت این روز جهانی با شعار «تمدن هفت‌هزارساله ایران، خاموش شدنی نیست» در محوطه باستانی سیلک کاشان برگزار خواهد شد.

او افزود: نقالی شاهنامه، اجرای ورزش باستانی زورخانه و اجرای موسیقی حماسی از برنامه‌هایی است که در این آیین پاسداشت اجرا خواهند شد.

عبدالله‌زاده تصریح کرد: برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان شامل ایستگاه نقاشی با موضوع سیلک، تمدنی که من می‌شناسم، گریم صورت، اهدا بادبادک و کارگاه سفال و همچنین ویژه‌برنامه زنجیره انسانی دور محوطه باستانی سیلک از دیگر برنامه‌های فرهنگی است که در این رویداد اجرا خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان تأکید کرد: آیین بزرگداشت روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی در شهرستان کاشان و در محوطه باستانی سیلک، رأس ساعت ۱۷ روز پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/