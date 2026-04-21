گردشگری مقاومت فضایی برای معرفی پایداری و مجاهدت مردم اصفهان است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصص میز گردشگری مقاومت به ریاست معاون گردشگری استان اصفهان و حضور فعالان حوزه گردشگری استان اصفهان در سالن جلسات دختران شهید دبستان میناب این ادارهکل باهدف بررسی ظرفیتها و برنامههای توسعه گردشگری مقاومت و راهکارهای ارتقای این حوزه در سطح استان برگزار شد.
داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی در این نشست با اشاره به نقش گردشگری مقاومت در تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و پایداری، گفت: گردشگری مقاومت در زمان حاضر میتواند بستری برای معرفی درسهای پایداری، مجاهدت و همدلی مردم در شرایط دشوار باشد، و لازم است این ظرفیتها با نگاهی جامع و به اقتضای زمان و مکان، شناسایی و به کار گرفته شوند.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به تجارب ارزشمند جنگ ۴۰ روزه و تأثیر آن در شکلگیری هویت مقاومت ادامه داد: روایت و بازآفرینی اینگونه رخدادها در قالب برنامههای گردشگری، فرصتی بیبدیل برای تقویت حس ملی، آشنایی نسل جوان با مفاهیم ایثار و بازنمایی تاریخ مقاومت ملت ایران فراهم میکند.
او افزود: لازم است ظرفیتهای موجود در استان، بهویژه در حوزه یادمانها، اماکن و روایتهای مقاومت، با مشارکت دانشگاهها، نهادهای فرهنگی و فعالان گردشگری ساماندهی شوند تا بتوان بستههای جامع و اثرگذار گردشگری مقاومت طراحی کرد.
در این نشست، مقرر شد کمیتههای تخصصی میز گردشگری مقاومت، برنامه اجرایی خود را درزمینهٔ معرفی مسیرها، آموزش راهنمایان تخصصی و تولید محتوای فرهنگی و روایتگری مقاومت تدوین و ارائه کنند.
