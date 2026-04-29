به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبداللهی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه جاری در حاشیه برگزاری نشست تخصصی بررسی و تایید متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: این نشست کارشناسی با موضوع اجرا بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه و با حضور نمایندگان استانداری اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های عامل برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: در این نشست، اعتبار تسهیلات به میزان ۱۴۳ میلیارد ریال ویژه چندین طرح گردشگری و صنایع‌دستی مصوب شد.

انتهای پیام/