بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هاجر شریفی گفت: به همت مسئولان شهرستان و روستای ویشته از توابع شهرستان نطنز، دومین جشنواره «گل و گلچینی گل محمدی در مزرعه» در روستای تاریخی و گردشگری ویشته برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز ادامه داد: این رویداد گردشگری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۹ و ۱۰ اردیبهشتماه سالجاری برگزار میشود و فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه است.
او افزود: در این جشنواره، علاقهمندان و گردشگرانی که به زیباییهای گل محمدی و هنر بومی گلچینی علاقهمند هستند، میتوانند از نزدیک با فرآیندهای سنتی تولید و برداشت این گل ارزشمند آشنا شوند.
شریفی با تأکید بر اهمیت حفظ و ترویج میراثفرهنگی و طبیعی منطقه تصریح کرد: این جشنواره محور توسعه گردشگری بومگردی و ترویج محصولات طبیعی منطقه است و انتظار میرود در این رویداد، همکاری و همافزایی بین فعالان حوزه گردشگری، کشاورزی و صنایعدستی افزایش یابد.
