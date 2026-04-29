بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه و در نشست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور تمامی اعضا برگزار شد با اشاره به شرایط دشوار فعلی بر ضرورت اتخاذ اقدامات حمایتی برای حفظ گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به اینکه حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از مهمترین اولویتهای این حوزه در شرایط بحرانی است، گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قوانین، از تأسیسات گردشگری و فعالان این بخش حمایت و به آنها کمک کند.
کرمزاده همچنین به برنامههای تسهیلگرانه، تقویت زیرساختها و توسعه بازارهای هدف اشاره کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش خصوصی برای پایداری و تداوم فعالیتهای گردشگری در استان شد.
داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به شرایط موجود در حوزه گردشگری استان، از پیگیری بیوقفه مشکلات فعالان این حوزه از طریق مسئولان استان و معاونت گردشگری خبر داد.
معاون گردشگری استان با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای عملی و بهدوراز شعارزدگی برای حل مشکلات تأسیسات گردشگری گفت: اصفهان معدنی از ظرفیتهای ارزشمند در حوزههای مختلف گردشگری است و باید با برنامهریزی دقیق از این ظرفیتها بهرهبرداری شود.
آبیان همچنین بابیان اینکه در بسیاری از موارد «از دل بحران، فرصتهای بزرگ شکل میگیرد»، بر ضرورت همدلی و همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی برای عبور از شرایط موجود تأکید کرد و خواستار تداوم اجرای طرح رونق گردشگری اصفهان در راستای طرح «اصفهان، نصف جهان، نصف بها» شد و آن را گامی مؤثر در تقویت و پویایی صنعت گردشگری استان دانست.
