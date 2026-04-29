به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی‌ نژاد، امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه و در نشست تخصصی میز گردشگری اصفهان که در سالن دختران شهید دبستان میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان برگزار شد، گفت: بازتاب ظرفیت‌های بی‌بدیل اصفهان در رسانه‌هایی همچون نیویورک‌تایمز و واشینگتن‌پست، موقعیتی استثنایی برای معرفی دوباره این جهان‌شهر به گردشگران خارجی فراهم آورده است که شاید در شرایط عادی به‌سختی امکان‌پذیر بود.

استاندار اصفهان با اشاره به دیدارهای اخیر خود با خبرنگاران رسانه‌های خارجی، ادامه داد: در گفتگو با نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی که با تمرکز بر آسیب‌ها به این شهر سفرکرده بودند، تلاش شد تا با اختصاص زمان عمده به تبیین مزایا و ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی، تصویر واقعی و شایسته‌ای از اصفهان ارائه شود تا مسیر برای اصلاح و بهبود فرآیندهای فعلی هموار شود.

جمالی نژاد با استناد به راهبرد شهید سلیمانی در ایجاد فرصت از دل تهدیدها، افزود: دوران کنونی با تمام سختی‌ها سپری خواهد شد، اما آنچه باقی می‌ماند، میزان بهره‌برداری ما از این فضای خاص برای ارتقای جایگاه جهانی گردشگری کشور است.

او با نقد جدی نسبت به عملکرد برخی مدیران در دوران رکود، تصریح کرد: واقعیت این است که برخی از مدیران، برای روزهای آرام تربیت‌شده‌اند، درحالی‌که در شرایط کنونی و دوران بحران، مدیریت باید از حالت عادی خارج‌شده و به شکلی فشرده و جدی دنبال شود.

​استاندار اصفهان در ادامه سخنان خود به وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی بر فعالان این بخش اشاره و تأکید کرد: شاغلان و ذی‌نفعان حوزه گردشگری دیگر رمقی برای تحمل بروکراسی‌های خسته‌کننده ندارند و مدیریت تشریفاتی در این زمان، سمی مهلک برای بقای بنگاه‌های اقتصادی گردشگری است.

جمالی نژاد با ابراز خرسندی از ورود جدی دستگاه قضا به مطالبات بخش گردشگری گفت: تعیین اولتیماتوم از سوی قوه قضاییه و نامه صریح دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری مصوبات اجرانشده ستادهای تسهیل و رفع موانع، خبر بسیار امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات اجرایی باشد.

او با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های متولی خاطرنشان کرد: وقتی مدعی‌العموم با لحنی تند و قاطعانه پیگیر اجرای مصوبات ستادهای استانی و کشوری است، هیچ توجیهی برای معطل ماندن تصمیمات پذیرفتنی نیست و باید با سرعت نسبت به رفع موانع اقدام کرد.

​استاندار اصفهان با اشاره به مطالبات گسترده ذی‌نفعان در شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: در سفر اخیر به گلپایگان، شاهد مشکلات حاد و گلایه‌های جدی فعالان این حوزه بودم که نشان می‌دهد صدها هزار نفر در این صنف، چشم‌انتظار خروجی عملیاتی جلسات ما هستند.

​جمالی نژاد خواستار بازنگری فوری در تمامی مصوبات قبلی شد و گفت: هر مصوبه‌ای که در ستادها یا نشست‌های میز گردشگری به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا با مانع مواجه شده است، باید سریعاً در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه برگزاری جلسات بدون خروجی ملموس، دردی از جامعه بزرگ گردشگری دوا نخواهد کرد.

​استاندار اصفهان با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی برای هم‌افزایی حداکثری، تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که هر یک از بخش‌ها به‌صورت جداگانه و درعین‌حال هماهنگ، مسئولیت خود را در قبال این صنعت ایفا کنند تا بتوانیم از این دوران خاص با موفقیت عبور کنیم.

