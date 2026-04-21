به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای توانمندی فعالان حوزه گردشگری در مواجهه با شرایط غیرمترقبه، افزایش آمادگی مجموعههای گردشگری و همچنین استانداردسازی پروتکلهای امنیتی و عملیاتی برگزار شده است. توسعه مهارتهای مدیریتی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای مقابله با بحرانها، از اولویتهای مهم اداره کل در برنامههای سال جاری محسوب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این دوره آموزشی روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در سالن اتاق بازرگانی زنجان توسط ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان برگزار شد و طی آن مفاهیم و تکنیکهای نوین مدیریت بحران، روشهای افزایش تابآوری تأسیسات گردشگری، الزامات ایمنی، نحوه تدوین برنامههای واکنش سریع و همچنین شیوههای هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
او گفت: علیرضا بهاری بهعنوان مدرس این دوره، با اشاره به اهمیت آمادگی مراکز گردشگری در برابر حوادث طبیعی و بحرانهای احتمالی، بر نقش آموزشهای مستمر و بهروزرسانی دستورالعملها تأکید کرد. تابآوری، تنها محدود به تجهیزات فیزیکی نیست و نیازمند ارتقای مهارتهای انسانی و مدیریت صحیح در زمان وقوع بحران است.
موسوی بیان کرد: به شرکتکنندگان در این دوره، گواهینامه رسمی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اعطا میشود. این دوره بخشی از سلسله برنامههای توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری استان است که با هدف افزایش کیفیت خدمات و ایمنی تأسیسات برگزار میشود.
