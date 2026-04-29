بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید میکائیل موسوی روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه ای با همکاران معاونت گردشگری اظهار کرد: در طول این ایام، تیمهای نظارتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان به صورت مستمر از تاسیسات گردشگری، مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی بازدید کرده و وضعیت کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی، ایمنی و استانداردهای میزبانی از مسافران و گردشگران را مورد ارزیابی قرار دادند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: به مناسبت نوروز ۱۴۰۵ و همزمان با اجرای رویداد فرهنگی و گردشگری «ایران جانِ جهان»، سفرههای هفتسین نوروزی در اماکن شاخص گردشگری، ورودیهای شهرها و برخی مراکز اقامتی استان برپا شد تا جلوهای از آیینها و سنتهای اصیل ایرانی ـ اسلامی در برابر دیدگان مسافران نوروزی به نمایش گذاشته شود.
او گفت: در همین راستا، بیلبوردهای اطلاعرسانی و تبلیغاتی گردشگری در سطح استان بهروزرسانی و متناسب با شعارها و برنامههای نوروز ۱۴۰۵ و رویداد «ایران جانِ جهان» طراحی و نصب شد.
موسوی بیان کرد: چاپ و توزیع اقلام تبلیغاتی و اطلاعرسانی شامل بروشورها، نقشههای گردشگری، کتابچههای معرفی جاذبهها و محصولات فرهنگی، از دیگر برنامههای معاونت گردشگری بود که با هدف راهنمایی بهتر مسافران و معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری استان زنجان انجام گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: با برپایی موکبهای پذیرایی از گردشگران در محورهای ورودی و برخی نقاط پرتردد، خدمات فرهنگی، معرفتی و رفاهی به مسافران ارائه شد و ضمن ارائه اطلاعات گردشگری، تلاش شد فضای صمیمانه و درخور شأن مهمانان نوروزی فراهم شود.
او گفت: برپایی نمایشگاههای صنایعدستی و سوغات در نقاط مختلف استان، بهویژه در مجاورت جاذبههای گردشگری و محلهای اسکان مسافران، فرصت مناسبی برای معرفی هنر دست هنرمندان زنجانی و حمایت از تولیدات بومی و اقتصادی خانوادههای هنرمند فراهم کرد.
موسوی تصریح کرد: در کنار این برنامهها، محوطهها و ابنیه تاریخی استان زنجان نیز در طول ایام نوروز فعال بوده و با برنامهریزیهای انجامشده، زمینه بازدید ایمن و منظم گردشگران از این آثار ارزشمند فرهنگی ـ تاریخی مهیا شد.
او ن با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان معاونت گردشگری، برخی از اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان و فعالان رویداد فرهنگی و گردشگری «ایران جان جهان» در نوروز ۱۴۰۵، فعالیتهای انجامشده را حاصل همافزایی و همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و کنشگران حوزه گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد: با بهرهبرداری از پروژههایی همچون کشتی تفریحی سد گلابر و استمرار برنامههای کیفی در حوزه خدمات سفر، جایگاه استان زنجان در نقشه گردشگری کشور بیش از پیش ارتقا یابد.
