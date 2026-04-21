به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، روز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت‌ماه در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشی، ارتقای دانش و مهارت مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی در زمینه مدیریت حرفه‌ای، بهره‌برداری اصولی و بهبود کیفیت خدمات اقامتی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان تأکید کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی بخش مهمی از زیرساخت‌های گردشگری روستایی محسوب می‌شوند و این دوره‌ها به منظور توانمندسازی صاحبان این مجموعه‌ها برای ارائه خدمات استانداردتر و پایدارتر برگزار می‌شود.

او با اشاره به رشد چشمگیر اقامتگاه‌های بوم‌گردی در سال‌های اخیر، افزود: توسعه گردشگری پایدار در گرو آموزش و توانمندسازی فعالان این حوزه است و اداره‌کل میراث فرهنگی زنجان تلاش دارد از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی، ظرفیت‌های مدیریتی و اقتصادی این مجموعه‌ها را افزایش دهد تا بتوانند نقش مؤث‌رتری در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کنند.

موسوی گفت: این دوره آموزشی به مدرسی محمدجواد عباسی، یکی از اساتید و کارشناسان برجسته حوزه گردشگری، از ساعت ۹ تا ۱۳ روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان بیان کرد: در این برنامه، مباحثی از جمله اصول مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی، روش‌های بازاریابی و جذب گردشگر، چگونگی حفظ محیط‌زیست محلی، استانداردهای طراحی و ایمنی، و شیوه‌های ارائه خدمات بومی با کیفیت مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.

او برای شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه رسمی از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان صادر خواهد شد.

موسوی همچنین تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی در حوزه گردشگری استان به‌صورت مستمر ادامه دارد و مهارت‌افزایی، کیفیت‌سنجی خدمات و افزایش تاب‌آوری مجموعه‌های گردشگری به عنوان سه محور اصلی سیاست‌های آموزشی اداره‌کل در سال جاری دنبال می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان در پایان ضمن تقدیر از همکاری اتاق بازرگانی زنجان و مشارکت فعال مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین برنامه‌های آموزشی، استان زنجان بتواند جایگاه برجسته‌تری در توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی کشور به دست آورد.

