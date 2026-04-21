به گزارش خبرنگار میراث آریا، اشکان شکاری امروز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه جمعبندی طرح هتل اسکول در هتل لاله سرعین، گفت: این جلسه با حضور رئیس جهاد دانشگاهی استان، رئیس جامعه هتلداران، رئیس جامعه آبدرمانیها و نماینده ادارهکل میراثفرهنگی استان برگزار و در آن، روند اجرای هتلاسکول، نیازهای آموزشی گردشگری و مسیر پیش رو بررسی شد.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت نقش آموزش در توسعه پایدار گردشگری اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری استان، نیازمند تربیت نیروی انسانی حرفهای و آموزشدیده هستیم، مدرسه تخصصی گردشگری با همین هدف طراحی شده و میتواند استانداردهای خدمات گردشگری را در استان متحول کند.
او افزود: ساختار آموزشی این مدرسه تنها محدود به هتلها نخواهد بود و مجموعهای از مهارتها و آموزشهای تخصصی در حوزههای اقامتی، آبدرمانی، پذیرایی، خدمات سفر و دیگر بخشهای مرتبط با گردشگری در آن ارائه خواهد شد.
شکاری ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح و مشارکت فعال نهادهای تخصصی، اردبیل به یکی از هابهای شاخص آموزش گردشگری کشور تبدیل شود.
به گفته مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان اردبیل، مراحل اجرایی این پروژه در حال تکمیل است و مدرسه تخصصی گردشگری در آینده نزدیک فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
