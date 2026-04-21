به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی در حاشیه این مراسم، آرامگاه شیخ اجل را یکی از ارکان اصلی هویت تمدنی ایران برشمرد و اظهار کرد: سعدی تنها یک شاعر نیست، بلکه شناسنامه زنده و سخنگوی تاریخ پرفراز و نشیب ماست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: مزار این حکیم بزرگ همواره به عنوان یک پایگاه راهبردی در حوزه گردشگری ادبی، پیونددهنده نسل‌های مختلف با ریشه‌های اصیل ایرانی بوده و وظیفه ما در این مقطع حساس، حفاظت از این میراث به عنوان نماد پایداری فرهنگی است.

او با ابراز خرسندی از گشایش مرکز سعدی‌شناسی در محوطه این بنای تاریخی، بیان کرد: بهره‌برداری از این مرکز تخصصی در دل آرامگاه سعدی، گامی راهبردی برای تبدیل این مکان به یک قطب پژوهشی و بین‌المللی است.

مریدی تصریح کرد: میراث فرهنگی فارس بر این باور است که توسعه زیرساخت‌های علمی در جوار ابنیه تاریخی، فرصتی مغتنم برای تبیین جهان‌بینی شیخ اجل و ارائه دقیق حکمت و هنر ایرانی به گردشگران و پژوهشگران داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.

