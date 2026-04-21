به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا شکاریان روز دوشنبه ۳۱ فردین ماه جاری در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن هفته زمین پاک، اظهار کرد: پیگیریهای لازم برای ثبت این سه اثر در دست اقدام است و امیدواریم با نهایی شدن مراحل اداری، شاهد قرارگیری این آثار در فهرست باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: این ثبت ملی، علاوه بر ارتقای جایگاه این مناطق در سطح کشور، به حفاظت و معرفی بهتر آنها کمک شایانی خواهد کرد.
ارتقای مناطق چهارگانه و ثبت تالابها
او با بیان اینکه «ثبت قرقهای اختصاصی در منطقه اوزوم جاجرم و لنگر در شهرستان صفیآباد» از اتفاقات خوب زیستمحیطی در سال گذشته بوده است، افزود: این اداره کل، ارتقای تمام مناطق چهارگانه استان را در دستور کار قرار داده و پیگیریهای لازم در این رابطه در حال انجام است.
شکاریان همچنین از ثبت «تالاب آققشلاق» در شهرستان بجنورد خبر داد و عنوان کرد: پیگیریها برای ثبت دومین تالاب استان، یعنی «تالاب تپهسرخ» نیز در جریان است.
رشد جمعیتی حیات وحش؛ نتیجه برنامههای حفاظتی
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین سرشماری پستانداران در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده، جمعیت «قوچ و میش» با رشد سه درصدی و جمعیت «کل و بز» با رشد قابل توجه ۳۴ درصدی مواجه بوده است.
شکاریان تصریح کرد: این موفقیت نشان از اثربخشی برنامههای حفاظتی و مدیریتی سازمان در حفظ و احیای حیات وحش استان دارد.
حضور رسانهها در پویش سرو امید
در حاشیه این نشست خبری، خبرنگاران حاضر با پیوستن به «پویش سرو امید»، اقدام به غرس ۲۰ اصله نهال در محوطه سر محیطبانی پارک ملی ساریگل کردند.
این اقدام نمادین، نشان از تعامل سازنده رسانهها با اداره کل حفاظت محیط زیست و حمایت از برنامههای این سازمان در راستای توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست دارد.
