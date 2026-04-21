بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی در آیین رونمایی از کتاب «اشعار و احوال ملا علی اشرف صبوحی بیرجندی» و مراسم تقدیر از استادکاران و مرمتگران برجسته بناهای تاریخی استان، که با همکاری نهاد کتابخانههای استان و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان، شهردار بیرجند و فرهیختگان و فعالان حوزه فرهنگی استان روز سهشنبه یکم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در مجموعه میراث جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند، برگزار شد، اظهار کرد: ملا اشرف صبوحی از مفاخر برجسته منطقه زیروچ بیرجند و ایران است و لازم است آرامگاه و یادمان او بازسازی شده و همایشهای ملی و بینالمللی برای شناساندن ابعاد شخصیتی او برگزار شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با قدردانی از حسن زنگویی که بیش از ۱۰ سال برای گردآوری آثار و احوال این شاعر و عارف بیرجندی تلاش کرده است، افزود: معرفی و بزرگداشت اینگونه چهرهها میتواند آنها را از محدوده محلی به سطح ملی و حتی جهانی معرفی کند؛ همانگونه که در مورد «عبدالعلی بیرجندی»، پس از برگزاری همایش بزرگداشت، جایگاه علمی او در سطح جهانی شناخته شد.
او همچنین با اشاره به روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی (۲۹ فروردین)، یادآور شد: در طول جنگ تحمیلی آثار تاریخی زیادی آسیب جدی دید و حتی چهار اثر جهانی نیز در معرض خطر قرار گرفتند. این موضوع نشاندهنده اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهاست.
برآبادی با تقدیر از تلاش مرمتگران و استادکاران این حوزه، نمونهای از فعالیتهای آنها را مرمت ساختمان باغ و عمارت اکبریه بیرجند دانست و گفت: روزی که این ساختمان را تحویل گرفتیم ساختمان فرو ریخته بود که بخشهای فرو ریخته آن با تلاش کارشناسان و مرمتگران بازسازی شد و هم اکنون شاهد شکوه این بناهای تاریخی هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در پایان ضمن تبریک روز سعدی، تأکید کرد: جامعه فرهنگی ایران باید با شناخت مفاخر محلی و صیانت از آثار تاریخی، پیوستگی هویت و تمدن خود را حفظ کند.
علی ظهوری، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، نیز در مراسم رونمایی از کتاب «احوال و اشعار ملاعلی اشرف صبوحی» اظهار کرد: رونمایی از این کتاب همزمان با روز سعدی برگزار میشود که خود او یک شاعر نام آشناست و همچنین همزمان با ایام روز بناها و محوطههای تاریخی این اتفاق فرهنگی رخ میدهد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به اینکه این رونمایی با همکاری میراثفرهنگی استان و کتابخانه های عمومی برگزار میشود، ادامه داد: ملاعلی اشرف صبوحی خود یک صاحب سبک در لهجه و گویش بیرجندی است و از این نظر بزرگداشت این شخصیت برای ما بسیار مهم است.
او افزود: واقعیت این است که چاپ و رونمایی از یک کتاب پایان یک کار نیست بلکه آغاز یک کار است و بعد از آن باید به سراغ آیینهای نقد و بررسی آن کتاب برویم.
ظهوری گفت: امیدواریم که در آینده بر مزار این شخصیت فرهنگی آرامگاهی بنا شود که در روستای زیروچ در نزدیکی بیرجند است.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان با تأکید بر اینکه باید نقد کتاب را جدی بگیریم، تصریح کرد: کار فرهنگی بیش از آنکه به اعتبار نیاز داشته باشد به ابتکارات نیاز دارد.
او یادآور شد: ایرانیان همیشه بر حفظ زبان خود در پیچ و خم حوادث تاریخ تاکید داشتهاند.
در این مراسم سید مهدی رحیمی منتقد و حسن زنگویی نویسنده کتاب نیز توضیحاتی در مورد کتاب ارائه دادند و در پایان از جواد عباسی، علی استا و محمد تقی عطار بشرویه به عنوان استادکاران و مرمتگران برجسته بناهای تاریخی استان تقدیر و کتاب «اشعار و احوال ملا علی اشرف صبوحی بیرجندی» رونمایی شد.
