به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراد فتحی، مدیرکل امور زندان‌های آذربایجان غربی، امروز، یکم اردیبهشت ماه جاری با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین این اداره‌کل و اداره‌کل زندان‌های استان در سال‌های پیش اظهار کرد: پیرو این تفاهم‌نامه در سال گذشته ۶۰۵ نفر از زندانیان آقا و خانم آموزش‌های صنایع‌دستی در رشته‌های تذهیب، معرق چوب، نگارگری، قلم‌زنی روی مس، تولیدات چرمی دست‌دوز، دوخت لباس‌های محلی و بافتنی سنتی دیدند.

مرتضی صفری افزود: این زندانیان در شهرهای ارومیه، ماکو و خوی آموزش دیدند و در سال جاری مقرر شده است این دوره‌ها در سطح استان به‌ویژه در شهرهای میاندوآب، بوکان و اشنویه برگزار شود.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی برای بازاریابی و فروش محصولات تصریح کرد: در این راستا نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه زندانیان آذربایجان غربی در آینده نزدیک در مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه برگزار می‌شود.

راه‌اندازی بیش از ۸ کارگاه صنایع‌دستی در زندان‌های آذربایجان غربی

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی نیز در این دیدار با تشکر از همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در برگزاری دوره‌های آموزشی و فروش محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند که از این تعداد هشت کارگاه مربوط به حوزه صنایع‌دستی است.

مراد فتحی افزود: در این کارگاه‌ها علاوه بر تولید محصولات صنایع‌دستی، آموزش به علاقه‌مندان نیز داده می‌شود و بعد از پایان دوره به افراد کارت مهارت اهدا می‌شود که پس از آزادی افراد با استفاده از این کارت می‌توانند تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت کنند.

او گفت: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است، با اجرای این طرح زمینه مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان و در ادامه آن حذف چرخه جرم فراهم می‌شود.

جذب مشارکت بخش خصوصی همکاری کارگاه‌های بزرگ تولیدی صنایع‌دستی شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر آموزش و تولید در زندان، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک با اداره‌کل امور زندان‌ها، حمایت از هنرمندان پس از آزادی از زندان در قالب ارائه تسهیلات بانکی و کمک ایجاد کسب و کارهای خانگی برای آزاد شده و گسترش آموزش زندانیان به همه شهرستان‌های استان و اختصاص دو غرفه به صنایع‌دستی تولیدی زندانیان در بازارچه صنایع‌دستی ارومیه از جمله مصوبات این دیدار هستند.

