۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵

نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه زندانیان آذربایجان غربی برگزار می‌شود

نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه زندانیان آذربایجان غربی برگزار می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه زندانیان آذربایجان غربی در آینده نزدیک در مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراد فتحی، مدیرکل امور زندان‌های آذربایجان غربی، امروز، یکم اردیبهشت ماه جاری با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین این اداره‌کل و اداره‌کل زندان‌های استان در سال‌های پیش اظهار کرد: پیرو این تفاهم‌نامه در سال گذشته ۶۰۵ نفر از زندانیان آقا و خانم آموزش‌های صنایع‌دستی در رشته‌های تذهیب، معرق چوب، نگارگری، قلم‌زنی روی مس، تولیدات چرمی دست‌دوز، دوخت لباس‌های محلی و بافتنی سنتی دیدند.

مرتضی صفری افزود: این زندانیان در شهرهای ارومیه، ماکو و خوی آموزش دیدند و در سال جاری مقرر شده است این دوره‌ها در سطح استان به‌ویژه در شهرهای میاندوآب، بوکان و اشنویه برگزار شود.

او با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی برای بازاریابی و فروش محصولات تصریح کرد: در این راستا نمایشگاه صنایع‌دستی ویژه زندانیان آذربایجان غربی در آینده نزدیک در مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه برگزار می‌شود.

راه‌اندازی بیش از ۸ کارگاه صنایع‌دستی در زندان‌های آذربایجان غربی

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی نیز در این دیدار با تشکر از همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان در برگزاری دوره‌های آموزشی و فروش محصولات صنایع‌دستی تصریح کرد: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند که از این تعداد هشت کارگاه مربوط به حوزه صنایع‌دستی است.

مراد فتحی افزود: در این کارگاه‌ها علاوه بر تولید محصولات صنایع‌دستی، آموزش به علاقه‌مندان نیز داده می‌شود و بعد از پایان دوره به افراد کارت مهارت اهدا می‌شود که پس از آزادی افراد با استفاده از این کارت می‌توانند تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت کنند. 

او گفت: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است، با اجرای این طرح زمینه مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان و در ادامه آن حذف چرخه جرم فراهم می‌شود.

جذب مشارکت بخش خصوصی همکاری کارگاه‌های بزرگ تولیدی صنایع‌دستی شرکت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر آموزش و تولید در زندان، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک با اداره‌کل امور زندان‌ها، حمایت از هنرمندان پس از آزادی از زندان در قالب ارائه تسهیلات بانکی و کمک ایجاد کسب و کارهای خانگی برای آزاد شده و گسترش آموزش زندانیان به همه شهرستان‌های استان و اختصاص دو غرفه به صنایع‌دستی تولیدی زندانیان در بازارچه صنایع‌دستی ارومیه از جمله مصوبات این دیدار هستند.

