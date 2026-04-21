بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مراد فتحی، مدیرکل امور زندانهای آذربایجان غربی، امروز، یکم اردیبهشت ماه جاری با مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به امضای تفاهمنامه فیمابین این ادارهکل و ادارهکل زندانهای استان در سالهای پیش اظهار کرد: پیرو این تفاهمنامه در سال گذشته ۶۰۵ نفر از زندانیان آقا و خانم آموزشهای صنایعدستی در رشتههای تذهیب، معرق چوب، نگارگری، قلمزنی روی مس، تولیدات چرمی دستدوز، دوخت لباسهای محلی و بافتنی سنتی دیدند.
مرتضی صفری افزود: این زندانیان در شهرهای ارومیه، ماکو و خوی آموزش دیدند و در سال جاری مقرر شده است این دورهها در سطح استان بهویژه در شهرهای میاندوآب، بوکان و اشنویه برگزار شود.
او با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه صنایعدستی برای بازاریابی و فروش محصولات تصریح کرد: در این راستا نمایشگاه صنایعدستی ویژه زندانیان آذربایجان غربی در آینده نزدیک در مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه برگزار میشود.
راهاندازی بیش از ۸ کارگاه صنایعدستی در زندانهای آذربایجان غربی
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی نیز در این دیدار با تشکر از همکاری ادارهکل میراثفرهنگی استان در برگزاری دورههای آموزشی و فروش محصولات صنایعدستی تصریح کرد: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند که از این تعداد هشت کارگاه مربوط به حوزه صنایعدستی است.
مراد فتحی افزود: در این کارگاهها علاوه بر تولید محصولات صنایعدستی، آموزش به علاقهمندان نیز داده میشود و بعد از پایان دوره به افراد کارت مهارت اهدا میشود که پس از آزادی افراد با استفاده از این کارت میتوانند تسهیلات اشتغالزایی دریافت کنند.
او گفت: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است، با اجرای این طرح زمینه مهارتآموزی و اشتغال زندانیان و در ادامه آن حذف چرخه جرم فراهم میشود.
جذب مشارکت بخش خصوصی همکاری کارگاههای بزرگ تولیدی صنایعدستی شرکتها و سازمانهای مردمنهاد در امر آموزش و تولید در زندان، برگزاری نمایشگاههای مشترک با ادارهکل امور زندانها، حمایت از هنرمندان پس از آزادی از زندان در قالب ارائه تسهیلات بانکی و کمک ایجاد کسب و کارهای خانگی برای آزاد شده و گسترش آموزش زندانیان به همه شهرستانهای استان و اختصاص دو غرفه به صنایعدستی تولیدی زندانیان در بازارچه صنایعدستی ارومیه از جمله مصوبات این دیدار هستند.
