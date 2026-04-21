آیین گلباران آرامگاه سعدی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح سه‌شنبه همزمان با روز نکوداشت سعدی شیرازی، آرامگاه این شاعر نامدار در شیراز شاهد حضور پرشور علاقه‌مندان ادب فارسی بود. با وجود بارش باران، جمع زیادی از شهروندان و دوستداران فرهنگ و ادب در سعدیه گرد هم آمدند و با نثار گل و قرائت اشعار، یاد و نام شیخ اجل را گرامی داشتند.

در این آیین، برنامه‌هایی از جمله شعرخوانی، دف‌نوازی و اجرای قطعات ادبی برگزار شد و حاضران با اهدای ۱۶۸ شاخه گل رز به یاد دختران شهید میناب، مقام این شاعر صلح‌طلب را پاس داشتند. همچنین جمعی از مسئولان استانی و مدیران حوزه‌های فرهنگی با حضور در این مراسم، به مقام سعدی ادای احترام کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: کسی که بوستان و گلستان را خوانده باشد، پس از آن از بسیاری از مصائب، مشکلات و ناهنجاری‌ها در امان خواهد بود.

بهزاد مریدی با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل در حوزه سعدی‌شناسی افزود: ویژه‌برنامه‌های هفته نکوداشت سعدی از روز گذشته با برگزاری نشست‌های تخصصی آغاز شده و با نشست علمی «برخوان سعدی» ادامه یافته است.

او خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با سعدی‌خوانی دانش‌آموزان شیرازی در سعدیه و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در مراکز اقامتی و فرهنگی، تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

