به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه این بازدید با هدف بررسی وضعیت موجود زیرساخت‌های گردشگری مذهبی و تعیین اولویت‌های اجرایی انجام شد، اظهارکرد: در این بازدید روند پیشرفت طرح‌های گردشگری، مسیرهای دسترسی، خدمات رفاهی و زیرساخت‌های مرتبط با اماکن مذهبی به‌صورت میدانی ارزیابی و نقاط نیازمند تقویت نیز مشخص شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: شهرستان کهگیلویه به‌واسطه برخورداری از بقاع متبرکه، اماکن مذهبی شاخص و ظرفیت‌های طبیعی، پتانسیل قابل توجهی در حوزه گردشگری مذهبی دارد و توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا کند.

امیرحسینی گفت:استاندار و نماینده محترم در جریان بازدید، بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری مذهبی، رفع موانع اجرایی و جذب سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه زیرساخت‌ها تأکید کردند، با این حمایت‌ها امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحول چشمگیر در حوزه گردشگری مذهبی شهرستان باشیم.

