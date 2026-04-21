جشنواره فرهنگی و گردشگری «ورامین من» در شهرستان ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: این جشنواره با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و مجموعه مدارس هوشمند گل‌های نمونه برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد تعامل فرهنگی و آشنایی نسل نوجوان با آثار ارزشمند شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: جشنواره فرهنگی و گردشگری «ورامین من» با هدف آشنا نمودن دانش‌آموزان با جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و روستایی ورامین و نیز شکوفایی خلاقیت‌های هنری آنان در تولید آثار هنری با هدایت و مشارکت دبیران طراحی شده است.

او اظهار کرد: این جشنواره در چهار بخش برگزار می‌شود که شامل کلیپ‌های صوتی و تصویری و عکاسی ویژه دبیران و دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم، نقاشی برای دانش‌آموزان ابتدایی و رنگ‌آمیزی برای پیش‌دبستانی‌ها است.

تاجیک افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را تا ۲۰ اردیبهشت از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۹۱۹۲۱۴۳۷ ارسال کنند. پس از داوری آثار، مراسم اختتامیه در روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه، همزمان با روز جهانی میراث‌فرهنگی، در محل مجموعه مدارس گل‌های نمونه برگزار خواهد شد و به برگزیدگان هر رشته تندیس جشنواره، لوح یادبود و هدایای صنایع‌دستی اهدا می‌شود.

تاجیک در پایان گفت: دبیران و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و طرح پرسش‌های خود از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره یادشده تماس برقرار کنند.

