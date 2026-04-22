به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا گفت: دور جدید بازدید از طرح‌های صنایع‌دستی در حوزه‌های کارگاهی و مشاغل خانگی و همچنین طرح‌های مربوط به تاسیسات گردشگری در شهرستان پیشوا از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. او افزود که این بازدیدها با هدف بررسی ظرفیت‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی از محل اعتبارات بنیاد برکت انجام می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا بیان کرد: حمایت از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی از برنامه‌های مهم این اداره است. او تأکید کرد که اعطای این تسهیلات می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را در شهرستان تقویت کند.

او اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های حمایتی مانند بنیاد برکت نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرستان دارد. این همکاری‌ها باعث افزایش اثربخشی طرح‌ها و تسهیل روند ارائه خدمات به فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری می‌شود.

ژاله‌نیا اعلام کرد: افراد فعال در حوزه صنایع‌دستی در شهر و روستا که متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی هستند، برای تشکیل پرونده به اداره میراث‌فرهنگی به نشانی پیشوا، خیابان امام‌خمینی(ره)، ضلع جنوبی آستانه امامزاده جعفر(ع)، روبه‌روی بازار سنتی مراجعه کنند. شماره تماس اداره ۰۲۱۳۶۷۳۲۵۳۰ است.

