به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اتابکی امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: بازارچه دائمی صنایع‌ دستی شهرستان شازند با 10 غرفه فعال در زمینه تولید و عرضه محصولات هنرمندان بومی، هم‌اکنون آماده ارائه خدمات به شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند با اشاره به اینکه این بازارچه در پارک سوم خرداد شهر شازند واقع شده است، افزود: ایجاد این فضای پایدار و استاندارد، گامی مهم در حمایت از هنرمندان صنایع‌ دستی، تقویت اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه به شمار می‌رود.

او تأکید کرد: بازارچه دائمی، نقش مهمی در فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه مستقیم محصولات، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه گردشگری خلاق در شهرستان خواهد داشت.

اتابکی در پایان خاطرنشان کرد: بازارچه دائمی صنایع دستی شازند، به عنوان یکی از برنامه‌های محوری این اداره در حوزه توانمندسازی هنرمندان، در تمامی روزهای هفته پذیرای علاقه‌مندان است.



