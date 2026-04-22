۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸

ضرورت طراحی تورهای ترکیبی با محور گردشگری مقاومت در اصفهان

داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بر ضرورت طراحی تورهای ترکیبی با محور گردشگری مقاومت در این استان تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ماه جاری با تأکید بر اهمیت توسعه محصولات جدید گردشگری در استان اصفهان، گفت: استان اصفهان ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف گردشگری دارد و امروز لازم است با نگاه نو، تورهایی طراحی شود که بتواند مجموعه‌ای از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان را در کنار گردشگری مقاومت به گردشگران معرفی کند.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: تعریف تورهای ترکیبی، که در آن بازدید از اماکن شاخص اصفهان با یادمان‌ها و محورهای مرتبط بافرهنگ ایثار و مقاومت همراه باشد، می‌تواند محصولی جدید و اثرگذار در سبد گردشگری استان ایجاد کند.

آبیان افزود: گردشگری مقاومت نه‌تنها بیان‌کننده بخشی مهم از هویت تاریخی و معاصر ماست، بلکه می‌تواند در کنار سایر ظرفیت‌های گردشگری اصفهان، به شناخت عمیق‌تر گردشگران از فرهنگ این سرزمین کمک کند.

او تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی، راهنمایان گردشگری و مجموعه فعالان این حوزه باید با همکاری یکدیگر، بسته‌ها و مسیرهای جذاب و متنوعی را در این زمینه طراحی کنند.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین بر نقش راهبردی این نوع تورها در جذب گردشگران داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: گردشگران امروز به دنبال تجربه‌های متفاوت و موضوع‌محور هستند. ارائه تورهای ترکیبی با محور مقاومت علاوه بر تقویت روایت‌گری تاریخی، می‌تواند به توسعه پایدار گردشگری در استان کمک کند.

آبیان تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آمادگی دارد از طرح‌ها و ابتکارات فعالان گردشگری برای تعریف و اجرای این تورهای ترکیبی حمایت کند.

کد خبر 1405020200121
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

