برگزاری دوره تخصصی «بازآموزی راهنمایان گردشگری» در زنجان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دوره آموزشی با حضور جمعی از راهنمایان گردشگری و با تدریس سیدرضا هاشمی، مدرس و کارشناس باتجربه این حوزه، عصر روز سهشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد. برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در این برنامه آموزشی مباحث تخصصی مرتبط با شیوههای نوین راهنمایی گردشگری، افزایش کیفیت ارائه خدمات به گردشگران و استانداردهای رفتاری و حرفهای راهنمایان مورد بررسی قرار گرفت.
او بر ضرورت برگزاری دورههای بازآموزی و بهروزرسانی مهارتهای راهنمایان تأکید کرد و گفت: راهنمایان گردشگری بهعنوان نخستین نمایندگان فرهنگی استان در تعامل با گردشگران نقش بسیار مهمی در معرفی صحیح ظرفیتهای گردشگری دارند و ارتقای دانش آنها موجب افزایش رضایت و تجربه بهتر گردشگران خواهد شد.
موسوی گفت: این دوره توسط اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان و با هدف توانمندسازی هرچه بیشتر راهنمایان برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما