افزایش ظرفیت گردشگری سمنان با صدور مجوز دو تأسیسات تبدیلی در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان گفت: در راستای توسعه زیرساختها، تقویت خدمات در نخستین ماه سال ۱۴۰۵، دو واحد جدید از نوع تأسیسات تبدیلی به مجموعه تأسیسات گردشگری استان اضافه شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست استان سمنان افزود: در این بازه زمانی، پروانه بهرهبرداری یک مجتمع گردشگری و یک واحد اقامتی از نوع خانهمسافر صادر شده است که هر دو از نمونههای تغییر کاربری بناهای موجود به کاربری گردشگری به شمار میروند.
او با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه صنعت گردشگری بیان کرد: راهاندازی این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای فعالان این حوزه، به بهبود کیفیت خدمات رفاهی و اقامتی مسافران ورودی به سمنان کمک خواهد کرد و میتواند نقش قابلتوجهی در افزایش رضایتمندی گردشگران داشته باشد.
طاهریان همچنین تسهیل فرآیندهای اداری را یکی از رویکردهای اصلی ادارهکل عنوان کرد و خاطر نشان کرد: افزودن این دو مجموعه بخشی از برنامه ما برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و روانسازی صدور مجوزهای گردشگری است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست استان سمنان افزود: هدف ما فراهمکردن شرایطی است که سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد این حوزه شوند و به توسعه گردشگری استان کمک کنند.
او تصریح کرد: با احتساب این دو واحد، مجموع تأسیسات گردشگری فعال در استان افزایش یافته و انتظار میرود این روند در سال ۱۴۰۵ با استقبال سرمایهگذاران و رشد گردشگری داخلی و منطقهای در سمنان ادامه پیدا کند.
