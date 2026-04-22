به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در جلسه ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک، با اشاره به نقش تعیین‌کننده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در صیانت و احیای ظرفیت‌های تاریخی استان، از حمایت‌ها و همراهی‌های مستمر این مجموعه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه حضور میدانی و پیگیرانه وزیر میراث‌فرهنگی در استان، بیانگر عزم جدی دولت در توجه به مزیت‌های تمدنی لرستان است، تصریح کرد: به‌طور ویژه از حضور دکتر سیدرضا صالحی‌امیری در دو نوبت سفر به استان لرستان تقدیر می‌کنم؛ حضوری که در قالب رویکردی مسئله‌محور و راهبردی به حل چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی استان منجر شد.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته در حوزه ثبت جهانی، افزود: وزارت میراث‌فرهنگی در فرآیند ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد، نگاهی ویژه و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی استان اتخاذ کرد و علاوه بر حمایت‌های معنوی و تسهیل در صدور مجوزها، آمادگی خود را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و پارک گلستان اعلام کرد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه این سطح از تعامل بین‌بخشی، نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه میراث‌فرهنگی استان به‌شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: نگاه متفاوت، هوشمندانه و آینده‌نگر مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی به لرستان، قابل تقدیر و بیانگر درک عمیق از جایگاه این استان در هندسه تمدنی ایران است.

وی همچنین به آثار ملموس این حمایت‌ها در بهبود شرایط بهره‌برداری عمومی از مجموعه‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: آنچه برای تسهیل دسترسی و بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های این مجموعه‌ها ضرورت داشت، با همراهی مؤثر وزارت میراث‌فرهنگی به‌خوبی محقق شد و بی‌تردید نتایج این اقدامات در آینده نزدیک، در قالب رونق گردشگری و افزایش شاخص‌های توسعه‌ای استان قابل مشاهده خواهد بود.

استاندار لرستان در پایان، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و رویکرد حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی را عامل کلیدی در صیانت از میراث تاریخی و تبدیل آن به مزیت رقابتی در مسیر توسعه پایدار استان عنوان کرد.

