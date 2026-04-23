۱۴۹ روایت ناتمام؛ معماری ایران در آزمون زخم و تداوم/ از بحران تا کنش جمعی؛ پویش مرمت و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور/ الگوی ایرانیِ مشارکت فرهنگی

میراثآریا: سکوت، گاهی نشانه مکث تاریخ است. در بلندای درختان کهنسال و در میان راهروهایی که سالها صدای گامهای تاریخ را در خود ثبت کردهاند، اکنون سکوتی نشسته است که از جنس «وقفه» است؛ وقفهای در روایت. در گوشهای از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، چوبهای شکسته، شیشههای فرو ریخته و درهایی که دیگر بیصدا گشوده نمیشوند، نشانههاییاند از تلاشی برای ایجاد گسست در حافظهای که قرنها با ظرافت، تداوم یافته است.
اما تاریخ ایران، بارها چنین مکثهایی را تجربه کرده است—و هر بار، نه از نو، بلکه از همان نقطهای که گمان میرفت پایان باشد، ادامه یافته است.
۱۴۹ بنا؛ ۱۴۹ گره در رشته پیوسته تاریخ
عدد ۱۴۹ به معنای ۱۴۹ نقطه تماس میان گذشته و حال است؛ ۱۴۹ محل تلاقی خاطره و هویت، ۱۴۹ گره در رشتهای که نام آن «تاریخ ایران» است.
هر یک از این بناها، چیزی بیش از یک سازهاند. آنها تجسد یافته الگوهای زیست، نظامهای معنایی، و ترجمانهای عینی از جهانبینی ایرانیاند. در یک خانه تاریخی، به جز دیوارها که ایستادهاند، نسبتهای انسانی، آیینهای زیست و کیفیتهای فرهنگی نیز سکنی دارند.
آسیب به چنین بناهایی در سطحی عمیقتر، تلاشی برای اخلال در بازنمایی حافظه جمعی است. گویی ضربه، نه به چوب و سنگ، بلکه به «امکان روایت شدن» وارد شده است. با این حال، آنچه این معادله را تغییر میدهد، واکنش جامعه است.
لحظه چرخش؛ از روایت آسیب به روایت تداوم
در بزنگاههایی از این دست، ملتها یا در روایت آسیب متوقف میشوند، یا آن را به نقطه عزیمت تبدیل میکنند. آنچه در ایران رخ داده، بهوضوح از جنس دوم است.
با اعلام آغاز پویش مردمی مرمت آثار آسیبدیده از «جنگ رمضان» توسط سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یک چرخش معنایی شکل گرفت؛ چرخشی که در آن، «آسیب» از یک وضعیت منفعل، به یک «محرک کنش» تبدیل شد.
این پویش، در واقع بازتعریف نسبت جامعه با میراثفرهنگی است. اینجا، مردم خود، به عاملان صیانت بدل شدهاند. این همان نقطهای است که روایتهای ناتمام، دوباره در مسیر تداوم قرار میگیرند.
هر آجر، یک تصمیم تاریخی
در میان تمامی تحلیلها، آنچه بیش از هر چیز معنا تولید میکند، کنشهای کوچک اما پیوسته است. دستی که آجر شکستهای را برمیدارد، گردوغبارش را میزداید و آن را در جای خود قرار میدهد، در حال اتخاذ یک «تصمیم تاریخی» است. تصمیم به اینکه این بنا باید بماند. تصمیم به اینکه این روایت باید ادامه یابد. تصمیم به اینکه حافظه، قابل تعلیق نیست.
هر آجر که بر جای خود مینشیند، تثبیت یک پیوستگی است. این کنش، اگرچه در مقیاس خرد رخ میدهد، اما در مقیاس کلان، به بازتولید معنا در سطح ملی میانجامد.
چرا معماری، هدف میشود؟
پرسش بنیادین این است: چرا معماری؟ پاسخ، در ماهیت دوگانه معماری نهفته است. معماری، هم کالبد است و هم معنا؛ هم فضاست و هم روایت. به همین دلیل، هر بنای تاریخی، در حکم یک «سند زنده» از حضور تاریخی یک فرهنگ است. در چنین چارچوبی، آسیب به معماری، تلاشی است برای مخدوش کردن این سند؛ برای ایجاد تردید در تداوم. اما تجربه ایران نشان داده است که این سند، در ذهن و زیست مردم نیز تثبیت شده است و همین، امکان تداوم را فراهم میکند.
سعدآباد، گلستان و دیگر بناهای تاریخی؛ از زخم تا نشانه اراده
در میان تمامی نقاط آسیبدیده، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد بهواسطه جایگاه نمادین خود، به یک «نقطه کانونی معنا» تبدیل شده است. آنچه در این مجموعه رخ داده، اگرچه در سطحی یک آسیب است، اما در سطحی دیگر، به یک نشانه بدل شده است—نشانهای از اینکه حتی نمادینترین فضاها نیز میتوانند در معرض تهدید قرار گیرند.
اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه با این تهدید است. سعدآباد، گلستان، چهلستون و دیگر بناهای تاریخی امروز در حال تغییر معنا هستند؛ از یک «مکان آسیبدیده» به یک «نماد اراده برای تداوم».
مرمت؛ کنشی در مرز فن و فرهنگ
مرمت، در نگاه تخصصی، مجموعهای از تکنیکها و روشهاست؛ اما در چنین شرایطی، این تعریف کافی نیست. مرمت، به یک کنش فرهنگی تبدیل میشود؛ کنشی که در آن، گذشته و حال در یک تعامل پویا قرار میگیرند. در اینجا، مرمت به معنای «خلق دوباره» نیست، بلکه به معنای «بازگرداندن به مسیر تداوم» است. این تمایز، کلیدی است؛ چرا که نشان میدهد آنچه در حال رخ دادن است، صیانت از امتداد است.
سرمایه اجتماعی؛ لایه پنهان یک حرکت ملی
پویش مردمی مرمت، علاوه بر نتایج کالبدی، یک پیامد مهم دیگر نیز دارد: تولید و تقویت سرمایه اجتماعی. مشارکت همزمان نهادها، متخصصان و مردم، به شکلگیری شبکهای از اعتماد و همکاری میانجامد که خود، یک دارایی راهبردی محسوب میشود.
در شرایطی که جوامع با چالشهای پیچیده مواجهاند، چنین سرمایهای میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری ایفا کند.
ایران؛ جغرافیای تداوم
اگر تاریخ ایران را نه بهعنوان مجموعهای از وقایع، بلکه بهعنوان یک «فرآیند» در نظر بگیریم، آنگاه درمییابیم که ویژگی اصلی این فرآیند، «تداوم» است. این سرزمین، بارها با گسست مواجه شده، اما هر بار، با اتکا به ظرفیتهای درونی خود، این گسستها را ترمیم کرده است.
امروز نیز، در مواجهه با آسیب به ۱۴۹ بنای تاریخی، همان الگو در حال تکرار است؛ با این تفاوت که اینبار، آگاهی و مشارکت عمومی، نقشی برجستهتر در این فرآیند ایفا میکند.
روایتهایی که ادامه مییابند
در نهایت، آنچه از دل این رخدادها برمیآید، نشانهای از یک تداوم فعال است. ۱۴۹ بنای آسیبدیده، اگرچه نیازمند مرمتاند، اما روایتهای نهفته در آنها همچنان جاری است.
پویش مردمی مرمت، تلاشی است برای آنکه این جریان، بدون وقفه ادامه یابد؛ برای آنکه رشته پیوسته تاریخ، مستحکمتر از گذشته امتداد پیدا کند.
ایران، در این لحظه تاریخی، در حال ایستادن بر همان بنیانی است که قرنها پیش نهاده شده است—بنیانی که با هر زخم، آزمودهتر و با هر مرمت، استوارتر میشود.
