بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از مجتمع آبدرمانی نوبهار ارومیه واقع در ساحل چیچست دریاچه ارومیه بازدید کرده و از نزدیک در جریان پیشرفت و توسعه این مجتمع قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: این مجتمع شامل بخشهای مختلف درمانی، پذیرایی و اقامتی بوده و ۴۶۰ میلیارد تومان برای احداث این مجموعه سرمایهگذاری شده است.
مرتضی صفری افزود: بهرهبرداری از این مجتمع نقش مهمی در توسعه گردشگری سلامت میتواند ایفا کند و در حال حاضر نیز بیمارانی از کشورهای هممرز و استانهای همجوار به این مرکز مراجعه میکنند.
