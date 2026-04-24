به گزارش خبرنگار میراثآریاگفت: با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان ایلام در بازارهای منطقهای و تقویت تبادلات فرهنگی و اقتصادی با کشور عراق، دو نمایشگاه همزمان صنایعدستی در روزهای جمعه و شنبه، ۴ تا ۵ اردیبهشتماه، در شهرهای الصویره و کوت استان واسط برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: هنرمندان صنایعدستی استان ایلام در این نمایشگاه در قالب ۳۰ غرفه در رشته های مختلف صنایع دستی در شهرهای الصویره و کوت استان واسط عراق به عرضه محصولات خود می پردازند.
شریفی با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان استان در اینگونه رویدادها افزود: این نمایشگاهها فرصت مناسبی برای نمایش توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی ایلام، ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطبان عراقی و زمینهسازی برای توسعه صادرات محصولات صنایعدستی به کشور عراق است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام تصریح کرد: در این دو نمایشگاه، انواع آثار و محصولات صنایعدستی استان ایلام عرضه خواهد شد و هنرمندان حاضر ضمن معرفی هنر خود، بهصورت مستقیم با سلیقه و نیاز بازار هدف در استان واسط و سایر مناطق عراق آشنا میشوند.
شریفی با تأکید بر رویکرد این ادارهکل در حمایت از هنرمندان و فعالان صنایعدستی گفت: برنامهریزی برای حضور هدفمند در نمایشگاههای خارجی، بخشی از سیاستهای ما برای ارتقای جایگاه صنایعدستی ایلام، افزایش سهم این بخش در اقتصاد استان و کمک به ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان است.
او در پایان اظهار امیدواری کرد: برگزاری این دو نمایشگاه در شهرهای الصویره و کوت، زمینه استمرار همکاریها، گسترش حضور محصولات هنرمندان ایلامی در بازار عراق و تقویت پیوندهای فرهنگی بین مردم دو استان را فراهم کند.
