پردل امیری نژاد، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تالش در یاداشتی نوشت: در سالی که مزین است با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و مسیر پیش‌رو برای مسئولان روشن شده است، به نظر می‌رسد، مهم‌ترین شکل سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بر وحدت، همدلی، انسجام اجتماعی و آینده‌نگری باشد، گیسوم امروز دقیقاً در چنین نقطه‌ای ایستاده است، جایی که توسعه محلی، پیوندی ناگسستنی با انسجام اجتماعی و اقتدار ملی می‌یابد.

شاید وقتی نام گیسوم را می‌شنوند، تنها به ساحل یا جاده جنگلی آن می‌اندیشند؛ اما گیسوم فراتر از این تصویرهای آشناست، این روستا با بسیاری از روستاهای ثبت‌شده در فهرست‌ روستاها جهانی گردشگری تفاوت دارد، زیرا با یک «منظر فرهنگی گسترده» روبه‌رو هستیم، نه صرفاً یک بافت محدود، محدوده گیسوم بیش از ۸۰ هکتار وسعت دارد، در جنوب به شهرستان رضوانشهر می‌رسد، در غرب با جاده ترانزیتی هم‌مرز است، در شمال به جاده جنگلی و انبوهی از درختان جوان از نوعی هیرکانی و در شرق به دریای نیلگون کاسپین ختم می‌شود، این مرزها فقط جغرافیا نیستند، ویترینی از زیبایی‌های کم‌نظیر طبیعت ایران‌اند.، در یک سو دریای کاسپین با تنوع ماهیان و صیادانی که نسل به نسل راز آب را آموخته‌اند در سوی دیگر جنگل بکر با حیات‌وحش و درختانی که قرن‌ها ایستاده‌اند و در میان این دو، زندگی جریان دارد.

غذاهای محلی که از دریا و جنگل الهام گرفته، پوشاک بومی متناسب با اقلیم، زبان و گویش منطقه که حامل تاریخ شفاهی مردم است، آیین‌ها و روایت‌هایی که نسل‌ها منتقل شده‌اند همه این عناصر، گیسوم را به یک «زیست‌بوم فرهنگی» تبدیل کرده‌اند، بزرگان روستا نقل می‌کنند که جنگل امانت است و دریا نعمت همراه با حرمت، این نگاه، سال‌ها پیش از آنکه مفهوم توسعه پایدار در ادبیات جهانی رایج شود در رفتار مردم گیسوم جاری بوده است، امروز همین روایت‌ها الهام‌بخش نسل جوان شده است، نسلی که می‌داند حفاظت از طبیعت شرط بقای روستا و تضمین امنیت معیشتی آن است.

قرار گرفتن گیسوم در مسیر نامزدی روستای جهانی گردشگری در چارچوب برنامه‌های (UN Tourism)، این ظرفیت‌ها را در سطح ملی و بین‌المللی مطرح کرده است. اما ثبت جهانی تنها یک عنوان نیست، آزمون حکمرانی مشارکتی است.، آزمون توان ما برای مدیریت هماهنگ طبیعت، فرهنگ، اقتصاد محلی و کالبد فضا، و در نهایت، همه این تلاش‌ها به یک اصل می‌رسد: شکل‌گیری گردشگری مسئولانه.

گیسوم از همه گردشگران و مهمانانی که به گیلان و تالش سفر می‌کنند، با آغوش باز استقبال می‌کند، این روستا منزلگاه امنی است که درهایش به روی همه گردشگران داخلی و خارجی گشوده است.، اما همان‌گونه که هر خانه‌ای حرمت دارد، این سرزمین نیز نیازمند احترام است، گردشگری مسئولانه یعنی احساس مسئولیت در قبال جنگل، پاسداشت پاکی دریا، حفظ آرامش و شأن مردم محلی، و مراقبت از طبیعتی که سرمایه مشترک ماست.

بیاییم گیسوم را نه فقط ببینیم، بلکه حفظ کنیم، نه فقط از آن لذت ببریم، بلکه برای ماندگاری‌اش تلاش کنیم، زیبایی گیسوم اتفاقی نیست؛ حاصل سال‌ها زیستن با طبیعت است و ماندگاری آن نیز اتفاقی نخواهد بود؛ نیازمند مشارکت همه ماست.

اگر با هم تلاش کنیم، گیسوم زیبا خواهد ماند، چرا که شکوفایی گیسوم، تجلی واقعی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی است.، اگر برای میراث نیاکان خود ارزش قائلیم، در واقع برای آینده و عزت ایران سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

