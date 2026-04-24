تخفیفات ویژه عوارض ساختمانی برای تأسیسات گردشگری در ۸ شهر لرستان در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتالله عباسیان معاون گردشگری استان لرستان گفت: با پیگیریهای به عمل آمده توسط این اداره کل و با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و شهرداریهای استان، تعداد ۸ شهر از مراکز شهرستانهای استان اقدام به اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری برای تأسیسات گردشگری در سال ۱۴۰۵ کردهاند.
او با تشریح جزئیات این تخفیفات، اظهار کرد: در شهر خرمآباد، هتل ۵ ستاره از ۱۰۰ درصد و هتل ۴ ستاره از ۸۰ درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد و سایر تأسیسات گردشگری نیز مشمول ۵۰ درصد تخفیف میشوند. همچنین، الیگودرز به تمام تأسیسات گردشگری خود تخفیف ۶۰ درصد ارائه میدهد و پلدختر نیز ۵۰ درصد تخفیف برای کلیه تأسیسات در نظر گرفته است.
عباسیان افزود: در شهر بروجرد، هتل ۵ ستاره از ۵۰ درصد و هتل ۴ ستاره و ۳ ستاره از ۳۰ درصد تخفیف برخوردار میشوند. واحدهای تجاری در اماکن گردشگری این شهر نیز از ۵۰ درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد. شهرهای دورود، ازنا، دلفان و رومشکان نیز به ترتیب تخفیفات ۴۰ درصد، ۳۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد را برای تمام تأسیسات گردشگری اعمال خواهند کرد.
معاون گردشگری لرستان، این مصوبه را گامی مهم در جهت حمایت از سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری استان دانست و ابراز امیدواری کرد که این تسهیلات، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر زیرساختهای گردشگری و ارتقای سطح خدمات در این صنعت فراهم آورد.
