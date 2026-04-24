به گزارش خبرنگار میراث آریا، بخش گردهمایی این رویداد با شعار «میراث فرهنگی؛ خط قرمز تاریخ و هویت بشری» روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با حضور ۷۰ دستگاه خودرو کلاسیک و تاریخی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.

خودروهای شرکت‌کننده در این برنامه فرهنگی گردشگری، مزین به نماد سپر آبی، نام اماکن تاریخی و بناهای فرهنگی تخریب شده در جریان جنگ رمضان، علائم و شعارهایی در محکومیت این اقدام نابخردانه بودند.

پس از به پایان رسیدن گردهمایی، خودروهای حاضر خیابان‌های سطح شهر تهران را طی کردند.

رالی‌تور و گردهمایی خودروهای تاریخی که نمادی از تعهد ایران به حفظ هویت تمدنی است، با هدف بیداری وجدان جهانی، افزایش آگاهی عمومی و جلب حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به اهمیت حفظ و صیانت از آثار تاریخی و ثبت جهانی ایران که جایگاه ویژه و اهمیت آن محدود به کشور یا ملت خاصی نیست، طراحی شده بود.

حفاظت از میراث بشری، وظیفه‌ای فراتر از مرزها است و چنین رویدادهایی می‌تواند ضمن برانگیختن موج محکومیت جهانی، مطالبه حفاظت از این آثار ارزشمند را تقویت کرده و مانعی برای تکرار چنین وقایعی در ایران و سراسر جهان باشد.

