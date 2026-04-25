به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه جاری گفت: آموزش و توسعه منابع انسانی شاغل در بخش‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به‌خصوص لباس‌های محلی اقوام مختلف و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان این بخش برای ماندگاری در عرصه مُد و لباس، راهبردی مهم و اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار صنایع‌دستی به‌شمار می‌رود و اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: این راهبرد با شیوه‌ها و ره‌یافت‌های مختلف و با اجرای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و توسعه‌ای در سطح شاغلان صنایع‌دستی پی‌گیری می‌شود که یکی از این روش‌ها برگزاری جشنواره‌ها است.

صادقی تصریح کرد: برای برگزاری نخستین جشنواره ملی لباس‌های محلی اقوام ایران‌زمین به میزبانی چهارمحال و بختیاری و استمرار سالانه آن، دبیرخانه‌ای دائمی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تشکیل و فعال می‌شود.

او یادآور شد: ایجاد انگیزه در صنعت‌گران و هنرمندان مرتبط با تولید لباس‌های محلی اقوام مختلف ایران‌زمین در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی و سایر هنرمندان هنرهای تجسمی با ارائه آخرین تجارب و دستاوردهای علمی و فنی در حوزه مُد و لباس، ایجاد فرصت برای تعامل و تبادل نظر بین کنشگران مختلف همچون (طراحان، تولیدکنندگان، تاجران، مجموعه‌داران، کارشناسان، مروجان، محققان، تشکل‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات، کارگزاران و مسئولان دولتی و خصوصی، فراهم کردن زمینه‌های توسعه کمی و کیفی لباس‌های محلی اقوام مختلف ایران‌زمین، بررسی مسائل و مشکلات موجود در زمینه تولید لباس‌های محلی، بازاریابی و تجاری‌سازی، بازارهای هدف، سلیقه‌های بازار، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهفته درباره لباس‌های محلی با حضور کنشگران صنعت مُد و لباس، فراهم‌سازی زمینه انتقال و تبادل تجربه‌ها در زمینه دانش علمی و عملی، استفاده از برنامه‌های متنوع و جذاب به‌منظور شادی‌آفرینی و نشاط افزایی در جامعه، جلب مشارکت و حضور افراد و شرکت‌های تسهیلگر و یاری‌رسان در بخش‌های مختلف تولید و تجاری‌سازی صنعت مُد و لباس، توجه خاص به دانش و تجربه‌های بومی مناطق مختلف تولیدکننده لباس‌های محلی اقوام مختلف ایران‌زمین و ارائه آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین در موضوع‌های مرتبط با صنعت مُد و لباس از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: نخستین جشنواره ملی لباس‌های محلی اقوام ایران‌زمین به میزبانی این استان در دو بخش اصلی و جنبی برگزاری می‌شود.

صادقی گفت: زمان پیشنهادی برای برگزاری نخستین جشنواره ملی لباس‌های محلی اقوام ایران‌زمین به میزبانی چهارمحال و بختیاری چهار روز در شهریورماه امسال پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/