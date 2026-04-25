بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مجید سلیمی در حاشیه این بازدیدها گفت: این واحدها که در دوران جنگ رمضان تجهیز و آماده بهرهبرداری شدند، نمادی از ارادهی هنرمندان ایرانی در حفظ هنرهای اصیل هستند.
معاون صنایعدستی استان فارس در حین بازدید از یک کارگاه و آموزشگاه گلیم بافی و دو کارگاه سفال و سرامیک با ابراز خرسندی از روحیهی بالای هنرمندان، تأکید کرد که این کارگاهها بهعنوان نمادی از تلاش و اراده جامعه صنایعدستی، به زودی افتتاح خواهند شد.
سلیمی گفت: در شرایط جنگی، هنر دستساز ایرانی پناهگاهی برای روحهای خسته و نمادی از امید برای آینده بود. هنرمندان کازرون با وجود تمام دشواریها، توانستند کارگاههای خود را تجهیز کنند و آمادهی کار شوند
او در پایان خاطرنشان کرد که این کارگاهها، نمونهای از توانمندیهای مردم ایران در حفظ و تداوم هنرهای اصیل هستند.
معاون صنایع دستی استان فارس از همهی هنرمندان و مسئولان دعوت کرد تا با حمایت از این کارگاهها، به تداوم این مسیر کمک کنند.
