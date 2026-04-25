بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امین کوگانی روز شنبه ۵ اردیبهشتماه به همراه سرپرست حراست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه از مجموعه کارگاهای صنایعدستی وابسته به ادارهکل بهزیستی استان که در جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند بازدید کرد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار کرد: این مجموعه کارگاهی که محل فعالیت تعدادی از هنرمندان و مددجویان تحت پوشش ادارهکل بهزیستی استان کرمانشاه بود متاسفانه در جنگ تحمیلی آمریکایی _ صهیونیستی دچار آسیب جدی شده است و ضمن ایجاد خسارات مالی، فعالیت بیش از ۳۰ هنرمند و صنعت گر کرمانشاهی را مختل کرده است.
او با بیان اینکه شرایط بازدید از این مجموعه اخیرا فراهم شده است ، افزود: برآوردهای لازم برای تعیین میزان خسارت به هنرمندان و صنعتگران فعال در این مجموعه در حال بررسی است.
کوگانی با بیان اینکه امیدواریم هنرمندان و صنعتگران این مجموعه با فراهم شدن شرایط فعالیت خود را از سر بگیرند، گفت: سعی خواهیم کرد با لحاظ تسهیلات حمایتی شرایط ادامه فعالیت این هنرمندان را فراهم کنیم.
در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار نفر هنرمند و صنعت گر در ۷۵ رشته صنایعدستی فعالیت میکنند.
