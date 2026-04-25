بهگزارش خبرنگار میراثآریا، رضا دانشزاده در نشست تخصصی بررسی طرح «ساماندهی و بازپیرایی محوطه امامزاده یحیی (ع) و محور سیزدهپیچ» که در دفتر معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، به بازآفرینی هویت شهری و مذهبی مرکز استان، شهرستان ساری تأکید کرد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در این جلسه که با همراهی اعضای شورای فنی معاونت میراثفرهنگی و با حضور فعال کارشناسان دفتر فنی شهرداری منطقه بافت کهن ساری تشکیل شد؛ بهبود کالبدی و بصری یکی از ارزشمندترین نقاط تاریخی شهر ساری بررسی شد.
او با اشاره به کلیات طرح ساماندهی محوطه آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) و محور تاریخی سیزدهپیچ، افزود: باید یک گروه مشترک کارشناسی وظیفه بررسیهای تکمیلی را بر عهده بگیرد.
دانشزاده تصریح کرد: روند بررسی تخصصی طرح طی دو هفته آینده در محل شهرداری منطقه بافت کهن ادامه خواهد یافت تا هماهنگیهای لازم برای ورود به فاز اجرایی نهایی شود.
معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران یادآور شد: محور سیزدهپیچ به عنوان یکی از شریانهای اصلی بافت قدیم و محوطه امامزاده یحیی به عنوان نگین مذهبی این منطقه، با اجرای این طرح شاهد تحولی مثبت در زمینه میزبانی از شهروندان و گردشگران خواهند بود.
