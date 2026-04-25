به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر جمعه 4 اردیبهشت ماه 1405 در حاشیه مراسم افتتاح اقامتگاه بومگردی بابا حسنقلی نصرآباد که با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، فرماندار شهرستان خوسف، امام جمعه شهرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی با وجود ۲ هزار و ۶۰۰ اثر شناسایی‌ شده، بیش از هزار اثر به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی و ۱۰ اثر جهانی، استانی مستعد در حوزه گردشگری است.

استاندار خراسان جنوبی به اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در حوزه اقامتگاه‌های بومگردی اشاره و اظهار کرد: امروز و در جریان سفر به شهرستان خوسف، اقامتگاهی نیز در روستای نصرآباد به بهره‌برداری رسید.

او حضور در آستان مقدس امامزاده سلطان ابوالقاسم همزمان با دهه کرامت را از دیگر برنامه‌های خود در روستای نصرآباد عنوان کرد و گفت: وجود جمعیت زیاد، اردوهای دانش‌آموزی و ... نشان می‌دهد استقبال مردم منطقه از این امامزاده چشمگیر و قابل تحسین است.

هاشمی بر ضرورت برنامه ریزی برای احداث زائرسرا و محل اقامت مناسب زائران در این امامزاده تأکید کرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، اقامتگاه بوم‌گردی «بابا حسنقلی» نصرآباد به‌عنوان ششمین اقامتگاه بوم‌گردی شهرستان خوسف، روز جمعه چهارم اردیبهشت‌ماه سال جاری با حضور استاندار خراسان جنوبی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فرماندار شهرستان خوسف، امام جمعه شهرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، به بهره‌برداری رسید.

سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: اقامتگاه بوم‌گردی بابا حسنقلی با پیشرفت کامل عملیات مرمت و بازسازی، به بهره‌برداری رسیده و اجرای این پروژه گامی تازه در توسعه گردشگری روستایی در شهرستان خوسف محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این اقامتگاه با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تحت مرمت و بازسازی قرار گرفته است که از این مبلغ، ۲۲ میلیارد ریال از محل تسهیلات دولتی تأمین شده است.

او تاکید کرد: راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی و انتقال آداب و رسوم بومی روستاها به گردشگران دارد و در کنار آن به بهبود معیشت ساکنان محلی کمک شایانی می‌کند.

برآبادی خاطرنشان کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان قلب تپنده گردشگری روستایی، سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار، حفظ هویت فرهنگی و رونق اقتصادی منطقه دارند و این اداره با نظارت مستمر و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، روند توسعه این اقامتگاه‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.

